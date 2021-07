DOOM Eternal: il nuovo aggiornamento introdurrà la modalità Orda che sostituirà Invasion

id Software ha rilasciato un aggiornamento che introduce una nuova modalità in DOOM Eternal, leggete questa news per scoprirne i dettagli

L’editore Bethesda Softworks e lo sviluppatore id Software rilasceranno un aggiornamento gratuito per DOOM Eternal che aggiunge la nuova modalità “Orda” per giocatore singolo. Questo è quanto ha annunciato il produttore esecutivo Marty Stratton in un aggiornamento sul sito ufficiale del gioco. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

DOOM Eternal: il nuovo aggiornamento è il protagonista del recente post degli sviluppatori del gioco

“Siamo fiduciosi che questa modalità Orda vi offrirà ancora più varietà e sfide”, ha affermato Marty Stratton nel messaggio. “Inoltre, il team continua a lavorare su un aggiornamento di BATTLEMODE che include una struttura più competitiva e basata sui ranghi, una serie di aggiornamenti al gameplay e al bilanciamento e un’altra nuova mappa. Ci aspettiamo di condividere maggiori informazioni al QuakeCon ad agosto”.

Sul sito DOOM Eternal il team di sviluppo ha rilasciato informazioni sul prossimo aggiornamento del gioco e sui prossimi piani riguardo alla roadmap di sviluppo. Vi lasciamo ad un estratto delle dichiarazioni di Marty Stratton:

Con l’E3 2021 terminato e l’aggiornamento 6 da poco disponibile, vogliamo fornirvi qualche informazioni sui nostri ultimi lavori e sui piani per DOOM Eternal nei prossimi mesi. A marzo, abbiamo celebrato il primo anniversario di DOOM Eternal con l’uscita della nostra seconda espansione della campagna, “The Ancient Gods – Part Two”. Insieme, entrambe le espansioni di “The Ancient Gods” offrono il gameplay più avvincente ed emozionante mai offerto dalla serie, oltre a un’epica conclusione della saga degli Slayer che abbiamo iniziato in DOOM (2016). “The Ancient Gods – Part One” è ora disponibile anche per Nintendo Switch e prevediamo di rilasciare “Part Two” entro la fine dell’anno sulla stessa piattaforma. Il 29 giugno, siamo stati entusiasti di consegnare l’aggiornamento 6. […] Siamo particolarmente entusiasti di offrire nuove straordinarie opzioni video per le console di nuova generazione, oltre a una grafica migliorata con ray tracing su Xbox Series X, PlayStation 5 e hardware PC compatibile. L’aggiornamento gratuito include il livello Master Taras Nabad, con nuove sfide e ricompense sia per le modalità standard che per quelle classiche. I giocatori di BATTLEMODE possono giocare in una nuova mappa, oltre a godere dei miglioramenti alle prestazioni dei server. Come molti sanno, avevamo intenzione di rilasciare un aggiornamento gratuito per la modalità Invasion per il gioco. Tuttavia, le conseguenze impreviste della pandemia e del lavoro a distanza hanno avuto un impatto sui progressi dello sviluppo e su questa aggiunta. In questo periodo, abbiamo anche visto e sentito quanti di voi apprezzano la gamma di gameplay e combattimenti disponibili nelle espansioni e nei livelli master. Dati questi presupposti, abbiamo deciso di reindirizzare la nostra attenzione dalla modalità Invasion alla creazione di una modalità Orda per giocatore singolo completamente nuova. […] Infine, voglio sottolineare quanto sia immensamente orgoglioso di tutto ciò che i nostri team di id e Bethasda hanno realizzato. È incredibilmente difficile credere che non ci siamo visti di persona da prima che DOOM Eternal fosse lanciato più di quindici mesi fa e, nonostante gli ostacoli creati dalla pandemia e dal lavoro a distanza, sono stati creati, testati, rilasciati dozzine di aggiornamenti e aggiunte. Durante tutto questo, abbiamo continuato a essere ispirati ed entusiasmati dal vostro incredibile supporto e dalla vostra passione per il gioco, quindi da parte di ognuno di noi, grazie.

DOOM Eternal è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X. S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC tramite Steam e Bethesda.net e Stadia.

