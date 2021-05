Lily James e Sebastian Stan: prime foto dal set di Pam & Tommy

Lily James e Sebastian Stan sono i due protagonisti della miniserie Pam e Tommy, dedicata a Pamela Anderson e Tommy Lee

Annunciata lo scorso dicembre, Pam & Tommy è la serie di Hulu dedicata a Pamela Anderson e Tommy Lee. Oggi possiamo finalmente dare un primo sguardo ai due protagonisti scelti per interpretarli: Lily James e Sebastian Stan.

Infatti, sono apparse in rete le prime foto dei due interpreti, molto simili all’ex star di Baywatch e al batterista dei Mötley Crüe. Ciò che più sorprende, appunto, è la trasformazione che è stata fatta per rendere la somiglianza davvero impressionante.

Il prodotto sembra interessante, e le foto ne sono una valida testimonianza, sicuramente impreziosito da due ottimi attori come la James e Stan entrambi già cimentatisi sia in televisione che sul grande schermo.

Lily James e Sebastian Stan: irriconoscibili nelle foto dal set di Pam & Tommy

La nuova serie Hulu si intitola Pam & Tommy e gli attori scelti per interpretare i protagonisti sembrano davvero perfetti. Per lui è stato scelto Sebastian Stan, conosciuto soprattutto per il personaggio di Bucky Barnes alias Il Soldato d’Inverno nel MCU, e per la lei Lily James, che molti ricorderanno per il live action di Cenerentola.

Nel cast, insieme a Lily James e Sebastian Stan, troviamo anche Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese e Mozhan Marnò. Né la Anderson né Lee saranno coinvolti nella serie.

Pam & Tommy racconterà proprio della chiacchieratissima e travagliata storia d’amore tra Pamela Anderson e Tommy Lee. Lo show, infatti, è stato definitivo come “Una serie limitata comica sulla vera storia dietro l’uscita del primo video virale nella storia – il sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee“.

Al momento la mini-serie non è ancora disponibile né sappiamo quando uscirà; in attesa di ulteriori novità, godiamoci le foto pubblicate ad ora e ammiriamo i due attori nel loro estremo, quando incredibile, cambio di look.