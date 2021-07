Huawei MatePad 11 disponibile: il preordine in Italia

Finalmente disponibile al preordine il primo table con Harmony OS 2.0, il Huawei MatePad 11. Vediamo assieme come acquistare il device

Huawei, azienda leader nel settore tecnologico, rende disponibile da oggi HUAWEI MatePad 11 il primo tablet che monta il nuovo sistema operativo Harmony Os 2.0, in esclusiva sul canale e-commerce del brand.

HUAWEI MatePad 11 è disponibile nella colorazione Matt Grey nelle versioni da 128GB oppure da 64GB. Preordinando e acquistando sul canale e-commerce il nuovo tablet gli utenti avranno accesso a esclusive promozioni.

Huawei MatePad 11 disponibile: l’offerta

Preordinando HUAWEI MatePad 11 WiFi 6GB RAM + 128GB ROM, che include in dotazione HUAWEI Mpencil, gli utenti riceveranno, inclusi nel prezzo di 499,90€ un HUAWEI Bluetooth Mouse oltre a tre mesi di abbonamento a Huawei Video e un coupon per uno sconto del 50% sull’acquisto di HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, la tastiera magnetica per utilizzare il MatePad con il massimo del confort.

Con l’acquisto della variante da 6GB RAM + 64GB ROM, disponibile al prezzo di 399,90€, gli utenti otterranno, oltre al HUAWEI Bluetooth Mouse, all’accesso a Huawei Video, anche la HUAWEI Mpencil come omaggio aggiuntivo.

Inoltre, tutti coloro che, a partire da oggi, effettuano il preordine di una qualsiasi delle versioni disponibili di HUAWEI MatePad 11 con un deposito di 50,00€, avranno la possibilità di concludere l’acquisto quando il prodotto sarà disponibile con un ulteriore sconto di 50,00€, ottenendo così HUAWEI MatePad 11 WiFi 6GB RAM+ 128GB ROM al prezzo finale di 449,90€ e HUAWEI MatePad 11 WiFi 6GB RAM + 64GB ROM al prezzo finale di 349,90€.

Le caratteristiche

HUAWEI MatePad 11 è l’ultimo arrivato nel ricchissimo portfolio tablet di Huawei e vanta una serie di primati: non solo è il primo tablet con il sistema operativo Harmony Os 2.0, ma è anche il primo tablet Huawei con display che supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offrendo immagini incredibilmente fluide durante la visualizzazione di un’ampia gamma di contenuti. Supportando la gamma di colori DCI-P3, su HUAWEI MatePad 11 le immagini e i video appaiono squisitamente vivaci sul display.

Oltre alla capacità di produrre colori incredibili, HUAWEI MatePad 11 è anche progettato per ridurre al minimo l’esposizione degli utenti alla luce blu e allo sfarfallio, due dei principali fattori che causano l’affaticamento degli occhi. Il tablet ha ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e TÜV Rheinland Flicker Free, che sottolineano come la vista sia protetta anche dopo ore di utilizzo del tablet.

Il nuovo desktop si contraddistingue rispetto ai precedenti MatePad Huawei per una nuova modalità di visualizzazione più fruibile ed efficiente. Grazie alla tecnologia distribuita di Harmony Os 2.0, il nuovo tablet è attrezzato per sfruttare, in ogni occasione, le capacità di altri dispositivi come smartphone o PC, ottimizzando creatività e produttività.

HUAWEI MatePad 11 è disponibile in preordine in esclusiva su Huawei Store, l’e-commerce proprietario del brand, e come per tutti i prodotti acquistati su questo canale, sarà spedito gratuitamente all’utente una volta disponibile con consegna rapida, in uno/due giorni lavorativi. In più tutti gli utenti avranno diritto al reso gratuito entro i 14 giorni dall’acquisto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.

Che ve ne pare del nuovo Huawei Matepad 11? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.