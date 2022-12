Miyazaki ritorna con un nuovo film nel 2023

Hayao Miyazaki, maetro dell’animazione giapponese, ha stupito tutti ritornando alla produzione di un nuovo film che uscirà nel 2023 di cui ha anche già annunciato il titolo

Hayao Myazaki, maestro dell’animazione giapponese e fondatore di Studio Ghibli, aveva annunciato il suo ritiro come produttore, creatore e regista, dopo tanti capolavori nella sua carriera. Ora però, arriva la notizia ufficiale che tornerà alla produzione di un nuovo film di animazione, che uscirà nel 2023. Una notizia inaspettata e accolta benissimo da tutto il suo pubblico che sentiva la mancanza dei suoi film dal 2013, con Si alza il vento.

Hayao Miyazaki: un nuovo film nel 2023

Il titolo del film pare che sia provvisorio ed è How do you live. La storia è ispirata al romanzo del 1937 di Genzaburo Yoshino, che narra la storia di un ragazzo ricco di famiglia che conosce la povertà e la discriminazione tramite il suo rapporto con lo zio. Un film che potrebbe essere il suo ultimo, perché dopo Si alza il vento, del 2013 il regista aveva annunciato il suo ritiro e Studio Ghibli aveva anticipato che Miyazaki avrebbe anche potuto mettere in pausa la sua pensione per realizzare il suo ultimo film.

Attesa altissima quindi per questo lavoro, di cui possiamo anche vedere in anteprima il poster, che probabilmente subirà delle modifiche nel corso dei mesi e che riprende proprio il protagonista della storia, con i tratti di realizzazione tipici di Miyazaki.

Per chi è appassionato dei suoi lavori, in attesa di questo ultimo film, consigliamo sempre un rewatch dei suoi titoli più importanti che dallo scorso anno sono disponibili su Netflix e nonostante i rumor non sono mai stati tolti dal catalogo fino ad ora. In catalogo si può trovare classici senza tempo come Il castello errante di Howl, La città incantata, La principessa Mononoke e anche altri titoli di Studio Ghibli firmati da diversi talentuosi registi, come Quando c’era Marnie.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.