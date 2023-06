Futurama: la stagione 8 si presenta con un teaser trailer!

L’uscita si avvicina sempre più velocemente, così come sale l’attesa, e nel mentre i nuovi episodi della stagione 8 di Futurama si sono brevemente mostrati in un teaser trailer: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

I più nostalgici degli anni 2000 ricorderanno con estremo piacere i pomeriggi passati in compagnia di Futurama. La serie, ideata da Matt Groening e sviluppata in collaborazione con David X. Cohen, sta per fare il suo ritorno ufficiale da quel lontano 2013, quando, sotto gli occhi lacrimanti di tutti, andò in onda l’ultimo episodio “Nel frattttempo”, un finale che lasciava col fiato sospeso (e molte questioni irrisolte) gli spettatori. Da lì, più nulla. Fin quando, qualche tempo fa, non ne è stato ufficialmente annunciato il reboot.

Futurama: i nuovi episodi della stagione 8 presentati con un teaser trailer, che cosa ci aspetta?

Dopo un’assenza lunga dieci anni, Futurama tornerà il 24 luglio prossimo in streaming su Hulu TV e, in televisione, sugli schermi di Disney Plus. Recentemente ne è stato divulgato un coloratissimo teaser trailer, che trovate qua sopra. Non vi spaventate, non siamo impazziti: ufficialmente, questa è l’ottava stagione di Futurama, ma a causa di alcuni errori nelle numerazioni, su diverse piattaforme è considerata la numero 11.

Il cast originale ritorna al gran completo, così come lo spirito che ha sempre caratterizzato la serie. Stando alle ultime indiscrezioni sarà quasi un vero e proprio reboot che vorrà e dovrà dare le risposte che i fan hanno sempre cercato, pur permettendo ai neofiti di avventurarsi in questo nuovo viaggio senza dover conoscere grandi dettagli delle stagioni precedenti.

E questo è quanto: avete visto il teaser trailer della stagione 8 di Futurama? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nella sezione commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

