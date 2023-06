Indiana Jones: nuovi potenziali dettagli sul videogioco di Bethesda

Nelle ultime ore sono emersi in rete nuovi potenziali dettagli sul videogioco di Indiana Jones esclusiva di Xbox. Ecco tutto al riguardo

Un paio di anni fa era stato annunciato che MachineGames, sviluppatore di Wolfenstein, aveva avviato lo sviluppo di un videogioco di Indiana Jones, con Todd Howard, famoso per The Elder Scrolls, Fallout e Starfield, in qualità di produttore esecutivo del progetto, ma poiché all’epoca il titolo era ancora nelle primissime fasi di produzione, i dettagli su come lo stesso sarebbe stato sono stati scarsi, se non addirittura nulli. Gli interrogativi, ad oggi, ancora non mancano: si tratterà di un gioco in prima persona, come ci si aspetterebbe da MachineGames, uno studio che in passato si è occupato quasi esclusivamente di sparatutto in prima persona? Oppure il gioco suddetto sarà in terza persona, come ci si aspetterebbe da quello che sarà presumibilmente un gioco d’azione e avventura in stile Uncharted e che avrà come protagonista un personaggio crossmediale riconoscibile? Nelle ultime ore, in rete sono emersi nuovi dettagli proprio in merito a queste domande. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Indiana Jones: il videogioco potrà essere giocato in prima e in terza persona?

A quanto pare, il videogioco di Bethesda a tema Indiana Jones potrà essere giocato sia in prima, sia in terza persona. Questo è quanto affermato dal cofondatore di XboxEra Nick Baker, che ha recentemente dichiarato al Podcast di XboxEra che, in base a quanto gli è stato riferito, il titolo di Indiana Jones sarà una combinazione delle due visuali di gioco, con alcune sezioni in prima persona e altre in terza. Baker afferma che non gli sono stati forniti dettagli precisi su come il tutto funzionerà esattamente, quindi non si sa se il cambio di prospettiva sarà programmato o se avverrà in base a specifiche attività di gioco. Tuttavia, Baker ha dichiarato anche che i giocatori non avranno la possibilità di passare da una all’altra modalità da soli. Baker afferma inoltre che, dato che il gioco è ancora presumibilmente nelle fasi iniziali dello sviluppo, non è detto che il cambio di visuale sia definitivo, anche se una combinazione di gameplay in prima e terza persona sembra essere il piano al momento. Recentemente è stato confermato che il gioco di Indiana Jones sarà un’esclusiva per Xbox e PC e sarà disponibile al day one per Game Pass.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.