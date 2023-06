Nelle scorse ore, Sony ha svelato i giochi gratis per gli abbonati al PlayStation Plus Essential di luglio 2023: sì lo sappiamo che state giocando a Final Fantasy XVI, ma a caval donato non si guarda in bocca, no?

Sappiamo benissimo che siete ancora tutti a Valisthea, ancorati al mondo di Final Fantasy XVI. E se non state ancora giocando l’avventura di Clive, sicuramente siete persi fra pezzi di equipaggiamento e dungeon in Diablo IV. Insomma, giugno è stato davvero un mese interessante in termini di uscite videoludico e si va affacciando ad un luglio decisamente più sottotono (come ogni anno, d’altronde). Questi mesi di transizione sono però spesso utili per recuperare titoli andati perduti negli ultimi mesi od anni o, ancor di più perché no, recuperarne alcuni tramite i servizi in abbonamento che tutti abbiamo imparato ad amare. Sì lo avrete già letto dal titolo, Sony ha svelato i giochi mensili gratuiti per tutti gli abbonati al PlayStation Plus Essential: scopriamoli insieme.

I giochi mensili PlayStation Plus disponibili dal 4 luglio sono:

➕ Call of Duty: Black Ops Cold War

➕ Alan Wake Remastered

➕ Endling – Extinction is Forever

Scopri di più: https://t.co/5BbZAtWYFw pic.twitter.com/UZH9QQKpy9 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) June 28, 2023

I giochi gratis del PlayStation Plus per Luglio 2023!

Prima di scoprire quali sono i giochi gratis di Luglio 2023 per tutti gli abbonati dal livello PlayStation Plus Essential, vi ricordiamo che avete ancora qualche giorno per riscattare i titoli gratuiti di giugno scorso, ossia NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 e Trek to Yomi. Vediamo invece insieme, nei prossimi paragrafi, i tre videogiochi che saranno scaricabili nella libreria di tutti gli abbonati a partire dal prossimo 6 luglio. E si parte, come sempre, col botto!

Call of Duty: Black Ops cold War | PlayStation Plus: i giochi gratis di Luglio 2023!

Diciassettesimo capitolo del franchise e quinto della saga di Black Ops, Call of Duty: Black Ops Cold War è uscito nel (lontano!) novembre del 2020 come uno dei primi titoli cross-gen. Ci affacciavamo infatti alla nuova generazione di console, in un mondo che aveva già passato un anno sotto pandemia di Coronavirus e che si affacciava a viverne il secondo. Black Ops Cold War nomn è il primo capitolo del franchise ad essere reso disponibile agli abbonati al PlayStation Plus: nel giugno 2018 Sony offrì Black Ops 3, nel marzo 2019 toccò a Call of Duty WWII seguito in agosto da Modern Warfare 2 Remastered e, infine, nel luglio del 2021 arrivò Black Ops 4. Consigliato!

Alan Wake Remastered | PlayStation Plus: i giochi gratis di Luglio 2023!

In attesa del secondo capitolo, in uscita il prossimo 17 ottobre, chi non ha mai giocato il primo Alan Wake o chi vuole riviverne l’originale avventura può farlo “gratuitamente” tramite la Alan Wake Remastered, secondo gioco gratis disponibile agli abbonati al PlayStation Plus. Rimasterizzazione dell’originale di Remedy del 2010, uscita nel 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC, ve ne abbiamo approfonditamente parlato nella nostra recensione completa, che potete trovare cliccando qui!

Endling: Extinction is Forever | PlayStation Plus: i giochi gratis di Luglio 2023!

Ultimo titolo, sicuramente il meno altisonante dei tre, ma non per questo meno interessante, è Endling: Extinction is Forever. Uscito un anno fa su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC e arrivato a novembre su PS5 e Xbox Series X | S, il titolo, sviluppato da Herobeat Studios e pubblicato da German Handygames, è un’avventura survival a scorrimento orizzontale in cui impersoneremo l’ultima volpe rimasta sulla terra. Il nostro obiettivo sarà quello di proteggere lei e i suoi cuccioli in un ambiente completamente distrutto dagli esseri umani, fra smog e sfruttamento delle terre. Consigliatissimo.

Buon divertimento!

Erano dunque questi tre i giochi gratis che Sony permette di riscattare ai suoi abbonati al PlayStation Plus per il prossimo luglio 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!