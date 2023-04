Indiana Jones 5 sarà l’ultimo film del franchise: la conferma!

Recentemente è stata la stessa Disney a mettere un punto di chiusura al franchise con Indiana Jones 5, alias Il Quadrante del Destino, che sarà dunque l’ultimo film con Harrison Ford: scopriamo insieme tutti i dettagli

Disney e Lucasfilm hanno dato, infine, il triste annuncio: Indiana Jones e il Quadrante del Destino (che, vi ricordiamo, debutterà a Cannes) sarà l’ultimo capitolo dell’amatissimo franchise. Nato nel 1981 con l’iconico I predatori dell’Arca Perduta, la serie è diventata velocemente un classico anche grazie alla superba e affascinante interpretazione dell’eterno Harrison Ford. Lo stesso Ford è tornato a interpretare l’intrepido archeologo nel 1984 con il prequel Il Tempio Maledetto e nel sequel del 1989, L’ultima Crociata, chiudendo così la trilogia originale. Il reboot del 2008, Il teschio di Cristallo, aveva dato nuova speranza ai fan della serie, che anticipavano con ansia una nuova trilogia.

E invece niente, ci fermeremo al quinto capitolo. Nel corso di una nuova conferenza stampa dello studio, lo stesso regista James Mangold, che ha raccolto l’eredità di Steven Spielberg, si è riferito a Il Quadrante del Destino come “l’avventura finale di Indiana Jones”. E dobbiamo anche ricordarci che è stato lo stesso Ford, in tempi ancora non sospetti, ad affermare che sarebbe stata la sua ultima interpretazione dell’affascinante archeologo. Una scelta che possiamo anche capire.

Indiana Jones 5 sarà l’ultimo film del franchise con Harrison Ford: la conferma di Disney è arrivata

Perché dovrebbe essere la fine del franchise di Indiana Jones? Semplicemente a causa dell’età del suo attore principale. Harrison Ford è arrivato all’età di 80 anni (e a pensarci ci sentiamo così terribilmente anziani che è difficile crederci) e lui stesso ha confermato che il ruolo di Indiana Jones è ormai troppo stressante, fisicamente parlando. Nel corso delle riprese de Il Quadrante del Destino l’uomo sembra essersi anche fatto male ad una spalla nel corso di una scena di combattimento. Insomma, è ormai giunto il tempo di posare il cappello, almeno per Ford.

Siamo dunque davanti alla dura evidenza: Indiana Jones 5 sarà l’ultimo film del franchise, perlomeno per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. Certo è che Disney ha fra le mani i diritti della proprietà intellettuale ed è difficile pensare che li lascerà lì, a prender polvere. Staremo a vedere che cosa accadrà in futuro, voi intanto restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.