OPPO x Wimbledon: nuove esperienze indimenticabili

OPPO offre esperienze indimenticabili a Wimbledon 2023 grazie alle tecnologie di imaging professionale del nuovo Oppo Find N2 Flip

In occasione dell’attesa edizione 2023 di The Championships, Wimbledon, OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, si prepara a celebrare il suo quinto anno consecutivo come Official Smartphone Partner del prestigioso torneo. Quest’anno, OPPO stupirà gli appassionati di tennis di tutto il mondo portando sul Centre Court i suoi ultimi smartphone flagship, pronti a catturare e immortalare i momenti di ispirazione di questa stagione straordinaria.

OPPO x Wimbledon: la partnership

Da quando è diventato Official Partner di The Championship, Wimbledon, nel 2019, OPPO ha utilizzato le tecnologie di imaging professionale e AR dei suoi smart device per fornire un’esperienza indimenticabile che consente ai fan di tutto il mondo di immergersi completamente nell’emozione di questo sport. Grazie alla potenza di imaging dei suoi nuovi device flagship, tra cui spicca OPPO Find N2 Flip, l’azienda si impegna per permettere ai fan di catturare e condividere momenti straordinari durante l’intero torneo. Considerato uno degli eventi di tennis più prestigiosi, The Championships 2023 si svolgerà dal 3 al 16 luglio a Londra. In quanto partner del torneo, OPPO continuerà a unirsi all’All England Lawn Tennis Club per presentare l’OPPO Breakthrough Inspiration Award.

L’OPPO Breakthrough Inspiration Award, istituito per riconoscere e premiare i giovani talenti del tennis che hanno compiuto passi da gigante nella loro carriera a Wimbledon, si appresta a celebrare la sua terza edizione. Questo prestigioso premio è stato creato con l’intento di incoraggiare i giovani tennisti a perseguire sempre nuovi traguardi nel loro percorso sportivo. Nell’edizione dello scorso anno, il vincitore del premio è stato Carlos Alcaraz, che è riuscito a fare la storia diventando il primo adolescente e il più giovane giocatore di tutti i tempi a raggiungere la prima posizione nella classifica ATP nel singolare maschile. La straordinaria ascesa di Alcaraz dopo aver ricevuto l’OPPO Breakthrough Inspiration Award nel 2022 ha sicuramente rappresentato una fonte d’ispirazione senza precedenti. Tra i precedenti vincitori del premio figurano anche la campionessa del Grand Slam Emma Raducanu e l’attuale numero 4 del mondo Coco Gauff. I fan di Wimbledon potranno scegliere il vincitore di quest’anno votando sui canali social media di Wimbledon durante l’evento.

L’obiettivo

In collaborazione con The Championships, Wimbledon, OPPO abbraccia il claim del torneo “In Pursuit of Greatness” e si propone di ispirare positività e fiducia attraverso la sua brand proposition “Inspiration Ahead”. OPPO si impegna a stringere un rapporto sempre più forte con l’All England Club al fine di rafforzare la connessione con gli appassionati di tennis in tutto il mondo. Il suo obiettivo è quello di fungere da fonte di ispirazione, spingendo sempre più persone a compiere cambiamenti positivi nelle loro vite e a immergersi nell’atmosfera coinvolgente di Wimbledon 2023.

