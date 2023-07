Alan Arkin, attore premio Oscar, muore all’età di 89 anni: ricordiamolo con le sue maggior interpretazioni

Alan Arkin si è spento all’eta di 89 anni a San Diego in California e l’annuncio è stato ufficializzato dai figli in un comunicato stampa. I figli, nell stesso comunicato, lo ricordato come una forza della natura e un talento, dal punto di vista artistico e umano. Come attore, è uno di quesi personaggi che hanno dato tanto al mondo del cinema e anche al mondo del piccolo schermo con progetti di serie TV.

Alan Arkin: muore l’attore premio Oscar

Nel mondo del cinema, la sua prima candidatura all’Oscar è stata nel 1968 con L’Urlo del Silenzio di Robert Ellis Miller.E dopo questa interpretazione dali anni ’70 in avanti ha sempre interpretato film dei generi più differenti, lo ricordiamo ad esempio in Edward Mani di Forbice e nello stesso anno in Havana accanto a Robert Redford. L’Oscar è arrivato più avanti, in particolare nel 2007 per il suo ruolo di nonno Edwin Hoover in Little Miss Sunshine. Successivamente, nel 2013 è arrivata un’altra candidatura agli Oscar per il ruolo di Lester Siege in Argo di Ben Affleck.

Non manca il suo contributo al mondo delle serie TV, sempre interpretando ruoli differenti: il primo che ricordiamo è il padre di Grace in Will & Grace come guest star in un ruolo decisamente comico. Sempre in ambito di serie TV, Alan Arkin si è preso un ruolo importante in una serie recente, Il Metodo Kominski, con protagonista Michael Douglas. La serie è un vero gioiello, prodotta da Netflix e ancora disponibile sulla piattaforma e ha visto Alan Arkin nelle prime stagioni, interpretare Norman Nerlander, miglior amico del protagonista. Per chi avesse voglia di rivedere Alan Arkin, questa serie è sicuramente un primo passaggio, che lascerà sì un po’ di malinconia, ma per come è strutturato il suo personaggio, forse è il modo migliore per ricordarlo come attore.

