Bioshock: quello che sappiamo sull’uscita del film su Netflix

Bioshock è un videogioco che ha bisogno di poche presentazioni, distribuito inizialmente nel 2007 per Windows e X Box, è poi giunto su PlayStation 3 nell’anno successivo. La saga completaè composta da tre capitoli, con le meccaniche di un gioco di ruolo, ma svolto a singolo giocatore in prima persona. La notizia nel corso dello scorso anno di un film in produzione su questa serie di videogiochi ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Bioshock: il trailer del film su Netflix

A produrre il film sarà Netflix che insieme alla notizia ha anche trasmesso un teaser trailer di questo progetto che è in realtà ancora in fase di produzione. Nel trailer si possono vedere immagini di ambientazioni, ma non si colgono ancora i dettagli sui personaggi e sul loro sviluppo.

Bioshock: uscita su Netflix

Al momento le notizie che abbiamo sul film per Netflix sono legate alla produzione del film e alla sua regia. Il film sarà diretto da Francis Lawrence, noto regista della saga di Hunger Games e Io sono leggenda con Will Smith. La sceneggiatura sarà in mano a Michael Green, che si è occupato di Blade Runner 2049.Ottimi nomi quindi per la gestione di regia e sceneggiatura, ma quello che rende tutti davvero intrepidi è conoscere il cast principale, ovvero la difficile scelta degli attori protagonisti. Ad un anno circa dall’annuncio della produzione del film per Netflix, ancora non si conoscono, non solo del cast, ma neanche dello sviluppo della trama.

La cosa che interessa insieme al cast è sicuramente la data di uscita del film sulla piattaforma Netflix, che ancora purtroppo non si conosce. I ritardi della produzione stanno fermanado l’uscita di molte delle notizie che solitamente interessano ai fan. Quindi aumenta l’attesa e così anche la curiosità: non ci resta che portare pazienza e farci stupire da questo nuovo progetto.

