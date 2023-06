Titanic arriva su Netflix: è polemica

Grande polemica per l’arrivo del film Titanic di James Cameron, sulla piattaforma Netflix. Disponibile a partire dal 1 luglio; il colosso si difende dalle accuse

Netflix sotto i riflettori dopo la notizia sull’arrivo del film Titanic, diretto dal regista Premio Oscar, James Cameron. Difatti, dopo la tragedia devastante che ha visto coinvolto sommergibile OceanGate Titan; il colosso è stato oggetto di una forte polemica dovuta alla mera coincidenza dell’uscita. Come ha scritto un utente:

Netflix sta oltrepassando i limiti della decenza con questa tempistica

Nonostante la pesante polemica da parte degli utenti; alcune fonti vicino al colosso Netflix; hanno dichiarato che la volontà di inserire in lista il film Titanic fosse già in programma da tempo ,e che nulla è avvenuto con il solo scopo di lucro o marketing pubblicitario.

Titanic arriva su Netflix: James Cameron e la polemica sulla tragedia avvenuta

Lo stesso regista James Cameron ha espresso la sua riflessione riguardo la tragedia sopracitata, paragonando il disastro del Titanic a quello del Titan, sostenendo la pericolosità di attuare un genere di viaggio turistico così in profondità. In un clima così delicato l’arrivo del film Titanic continua a far scalpitare il web, muovendo polemiche pesanti di ogni colore. Spetterà ora alla nota piattaforma decidere come gestire la pesante polemica nata al fine di preservare la sua reputazione nel mondo dell’intrattenimento digitale.

Titanic diretto da James Cameron con protagonisti Leonardo Di Caprio e Kate Winslet; uscito nelle sale nel 1997, è noto per aver ottenuto il maggior numero di statuette agli Oscar del 1998; aggiudicandosi ben 11 vittorie (eccellendo nella categoria di Miglior Film e Miglior Regista).

Il colossal epico-romantico sarà disponibile a partire dal 1° luglio sulla nota piattaforma Netflix. Nel frattempo; continuate a seguirci su tuttoteK per non perdere nessun aggiornamento nel mondo del cinema e delle serie tv!

