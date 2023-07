Dopo anni di attesa e ovviamente di gioco, finalmente l’adattamento di Five Nights at Freddy’s sta per arrivare, gustiamoci il trailer

Esistono dei videogiochi capaci di entrarti nella testa e rimanerci per anni. Five Nights at Freddy’s, conosciuto anche con l’acronimo FNaF è uno di questi. Creato da Scott Cawthon, si tratta di un videogioco horror, dalle dinamiche estremamente semplici, spesso iniziato solo per provare quel brivido di paura, ma che nasconde dietro una trama entusiasmante e piena di colpi di scena. Ora finalmente, dopo 9 anni dalla sua uscita, ne è stato tratto un film il cui trailer è già disponibile. Scopriamolo.

Trama | Five Nights at Freddy’s: ecco il trailer

Gli eventi di Five Nights at Freddy’s si svolgono principalmente al Freddy Fazbear’s Pizza, una pizzeria ora in disuso, ma molto famosa negli anni ’80. Qui, le famiglie che si recavano a mangiare erano solite lasciare i loro figli a divertirsi, in compagnia di alcuni simpatici animatroni, le mascotte del posto, che animavano le serate. Ora che il luogo è abbandonato, toccherà ad un ignaro guardiano notturno tenere d’occhio il ristorante dopo il tramonto. Quello che scoprirà sarà inimmaginabile. Il cast vede come protagonista Josh Hutcherson, al suo fianco Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Jessica Weiss, Jade Kindar-Martin, Kevin Foster e il piccolo Grant Feely. La pellicola è diretta da Emma Tammi, che si è detta elettrizzata all’idea di partecipare a questo progetto, prodotto da Blumhouse, la stessa casa produttrice di M3GAN.

Uscita

Buone notizie; la data d’uscita del film è già nota. Blumhouse Productions ha infatti annunciato, tramite il suo CEO Jason Blum, che Five Nights at Freddy’s sarà disponibile in streaming e nelle sale, a partire dal 9 novembre 2023. Nonostante ci vorrà ancora un po’ d’attesa, un trailer abbastanza dettagliato è già disponibile. Nei video scopriamo che sarà proprio Hutcherson ad interpretare la guardia notturna, in una storia che, almeno visivamente, sembra molto fedele a quella che per anni ci ha tenuto incollati alla console, in attesa del prossimo spavento.

