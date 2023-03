I migliori film da vedere su Rakuten TV | Marzo 2023

Si tratta di una piattaforma di videonoleggio senza abbonamento, con film, serie e documentari in HD: ecco come funziona e i più bei film da vedere su Rakuten tv

Fino a una decina di anni fa si trascorreva la serata a casa con gli amici guardando il film scelto nei negozi di videonoleggio. Poi sono arrivate le piattaforme digitali che mettono a disposizione degli abbonati vasti database di film, serie e documentari, tra cui perdersi prima di trascorrere un paio d’ore da soli o in compagnia. Rakuten Tv unisce queste due realtà: collegandosi al sito si possono scegliere film, serie tv o documentari senza un costo fisso di abbonamento, pagando solo il noleggio.

Il servizio è accessibile da smartphone, tablet, computer, console, Smart Tv, Chromecast, e – per gli amanti dell’alta definizione – offre una ricca libreria di produzioni in qualità in 4K. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo insieme quali sono i migliori film che potrete trovare su Rakuten tv.

I migliori film su Rakuten tv

Abbiamo infatti sfogliato i contenuti di Rakuten Tv per scovare i più bei film da vedere sulla piattaforma a seconda dei gusti, dello stato d’animo del momento e della situazione. Dai film campioni d’incassi a quelli meno conosciuti, dai lungometraggi nuovi di zecca a quelli meno recenti, spaziando tra commedia, romanticismo e dramma, ecco una carrellata di cosa vedere su Rakuten Tv.

10 – La La Land | Migliori film su Rakuten tv

Da vedere e rivedere previa scorta di fazzoletti, la storia d’amore di Mia e Sebastian, rispettivamente un’attrice e un musicista jazz che cercano di sfondare nella spietata e sognante Los Angeles vi emozionerà. L’interpretazione da Oscar di Emma Stone, una colonna sonora memorabile, Ryan Gosling più ammiccante che mai, l’iconica regia di Damien Chazelle.

Ingannevolmente spacciato per un film romantico che parla di sogni e desideri, di malinconia, della constatazione che nulla è per sempre, nemmeno l’amore perfetto.

9 – Tonya | Migliori film su Rakuten tv

Biopic che ricostruisce lo scandalo che coinvolse Tonya Harding – la campionessa di pattinaggio artistico che fu accusata di essere la mandante dell’aggressione alla rivale Nancy Kerrigan – è la parabola di una donna rifiutata. Da una madre sarcastica e avvilente, da una comunità sportiva che disprezzava la Harding per la sua scarsa grazia, da una società sempre pronta a giudicare, da sé stessa, perennemente insicura e frustrata.

Tonya mette in scena due prove attoriali monumentali, quella dell’ex modella Margot Robbie nei panni della sfortunata protagonista e di Allison Janney (che per questo ruolo ha vinto un Oscar), agghiacciante esempio di tirannia materna. Mostra in modo brutale quanto la considerazione dei giudizi altrui possa spingere in un baratro senza ritorno.

8 – Blade Runner 2049 | Migliori film su Rakuten tv

Il sequel di Blade Runner, cult per eccellenza, è cupo, metafisico e immerso nella fatalità come il primo, il cui protagonista è un silenzioso quanto espressivo Ryan Gosling. Implacabile e tormentato, mentre dà la caccia a una manciata di disgraziati androidi in fuga da una bieca schiavitù, trova il tempo per vivere una delle storia d’amore più pure e romantiche del nuovo millennio: lui è un replicante, lei un’intelligenza artificiale, e la loro relazione è più sincera e assoluta di quella di qualsiasi coppia umana.

Un degno successore dell’originale, non è un mero tributo ma cerca una propria strada fatta di agganci alla contemporaneità. Un plauso in particolare alla fotografia, alla quale abbiamo dedicato un articolo.

7 – A Quiet Place | Migliori film su Rakuten tv

Horror sì, ma non troppo. Nel senso che A Quiet Place, nonostante la premessa e alcuni spunti, non punta su jump-scares o scene splatter, quanto piuttosto sul mostrare un rapporto di amore che lega una famiglia posta alle strette da una invasione aliena, che cerca una sopravvivenza sempre più improbabile in un mondo sempre più cinico. Spacciato per film di paura, in realtà è una storia alquanto lineare di un viaggio.

Indipendente, e quindi senza effetti speciali, segna il debutto dietro la cinepresa di John Krasinski e vede come protagonista la moglie Emily Blunt. Un esordio fortunato, tanto da dar vita a una trilogia e in parte a un sottogenere.

6- Tre manifesti a Ebbing, Missouri | Migliori film su Rakuten tv

Sorprendente film che ha trionfato agli Oscar regalando ai due protagonisti – la tosta Frances McDormand e il bravissimo Sam Rockwell – la statuetta dorata, è sia la storia di una madre impavida che lotta contro tutto e tutti per scovare i compelvoli dello stupro e dell’omicidio della figlia, sia la cronaca del riscatto di un meschino redneck dall’animo molto più nobile e umano di quanto lasci trasparire.

Lei è Mildred, che addobba una strada di cartelloni di denuncia, lui è Dixon, vicesceriffo razzista, violento e stupido che vive con la mamma. Salterà poi fuori che è la mamma che vive con lui, e che non è così stupido, ma solo il protagonista di una piccola grande redenzione. Ideale per rialzarsi quando ci sente poco combattive.

5 – La forma dell’acqua | Migliori film su Rakuten tv

I protagonisti sono una donna muta e timida che fa le pulizie in un centro di ricerca militare nel secondo dopoguerra avvolto nella paranoia politica e una gentile creatura marina (una specie di mostro della laguna nera longilineo e ricoperto di squame) tenuta prigioniera e vittima di esperimenti.

Insieme vivono una storia d’amore interspecie meravigliosa e strana mentre il mondo, intorno, è crudele e pieno d’odio. Favola adulta e film romanticissimo per cinefili accaniti – è infarcito di citazioni dell’età d’oro di Hollywood – si è portato a casa 4 premi Oscar (miglior film, regia, scenografia, colonna sonora).

4 – La promessa dell’assassino | Migliori film su Rakuten tv

Anna Khitrova, di origine russa, svolge la sua attività di ostetrica a Londra. Un giorno rimane molto turbata dalla tragica morte di una quattordicenne, avvenuta a causa di un’emorragia dopo aver dato alla luce una bambina; della ragazza non si conosce l’identità e Anna cerca di scoprirla tramite un diario che la giovane aveva con sé, che però è scritto completamente in russo. Tra le pagine del diario Anna trova un biglietto di un ristorante chiamato Trans-Siberian, dove si reca per cercare notizie al fine di rintracciare la famiglia di origine della ragazza a cui affidare la neonata.

Il ristorante è gestito dal cordiale Semyon, ma dietro la facciata disponibile dell’anziano si nasconde in realtà il capo di una fratellanza criminale chiamata Vory v zakone, al cui vertice, oltre a lui, c’è anche il figlio Kirill, un uomo alquanto instabile e poco apprezzato dal padre. In realtà il delfino della cosca è Nikolai Luzhin (Viggo Mortensen), carismatico e imperturbabile autista di fiducia di Kirill, nonché agente infiltrato. David Cronenberg ci regala un film assolutamente imperdibile, una pietra miliare del cinema crime, che ancora oggi è in grado di far impallidire la concorrenza.

3 – The Greatest Showman | Migliori film su Rakuten tv

Ispirato alla vita di Barnum, il più celebre allestitore di circhi del mondo, andrebbe la pena di essere visto anche solo per vedere Hugh Jackman perfettamente felice nel ruolo che gli ha dato senz’altro più gioia nella vita. Lanciato dal ruolo del rude supereroe Wolverine, in realtà l’attore australiano calca i palchi teatrali da sempre e adora cantare e ballare i musical. Qui è al suo massimo, con una storia che trasforma un uomo diventato famoso facendo bella mostra di “freak” in un musical piena di colori, canzoni epiche, balli e buoni sentimenti. È come il nero, va bene con tutto.

2 – Magic Mike | Migliori film su Rakuten tv

Channing Tatum che fa lo spogliarellista in questa commedia drammatica parzialmente autobiografica che evoca gli inizi di carriera dell’attore di Step Up e i suoi trascorsi da lap dancer. Tra amori che sbocciano, droga, carriere che non decollano e artisti frustrati, resta comunque parecchio tempo per le coreografie hot di Tatum e altri colleghi indubbiamente prestanti – tra questi Matt Bomer, Joe Manganiello, Matthew McCounaghey – che si strusciano sulle clienti di un locale notturno, ma anche per delle riflessioni sulle scelte di vita e di come sia difficile cambiare rotta in alcuni casi. Tipico film divertente che fa riflettere, anche di successo e che ha dato seguito a ben altre tre pellicole, l’ultima in uscita nel 2023.

1 – The Iron Lady | Migliori film su Rakuten tv

Film biografico di Phyllida Lloyd su una Margaret Thatcher, ormai ottantenne, che trascorre le sue giornate a Chester Square. L’ex Primo Ministro Britannico convoca la figlia per riporre gli abiti e gli effetti del marito Denis, ormai morto da tempo: sarà questo evento a risvegliare una cascata di ricordi, riportando alla luce la brillante carriera di uno dei personaggi più influenti, potenti e controversi della Storia dell’Occidente. Una strepitosa Meryl Streep interpreta magistralmente una delle icone della storia britannica ed europea, mostrando luci e ombre della vita di una donna straordinaria.

Appuntamento al prossimo mese!

I nostri consigli, per questo mese, finiscono qui. La speranza è di avervi aiutato in qualche modo ad orientarvi tra i prodotti offerti da questa ricca piattaforma, con titoli in costante aggiornamento. Appuntamento al mese prossimo con la lista dei migliori film da vedere su Rakuten tv! Nel frattempo non perdetevi gli altri contenuti della nostra sezione dedicata ai film e le serie tv e in particolare le guide sui migliori titoli delle varie piattaforme.

