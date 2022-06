I 10 siti web più visitati al mondo | Classifica Giugno 2022

Sicuramente anche voi rimarrete connessi a internet per molte ore della giornata. Siti web di comparazione, e-commerce, siti di ricette e chi più ne ha più ne metta. In buona sostanza, siamo circondati da una realtà virtuale sempre più preponderante: ma quali sono i 10 siti web più visitati al mondo?

Questa classifica nasce, in tutta sincerità, da una mia sfrenata curiosità: per ovvie ragioni, infatti, sono sempre connesso ad internet, alla ricerca di nuove informazioni che mi aiutino a saziare la mia voglia di sapere, ed è proprio navigando in rete che mi sono soffermato a chiedermi quali fossero i siti web più visitati al mondo, decidendo così di trasformare la mia curiosità in un articolo per tutti i “naviganti”.

Note di questo mese

Questo mese la classifica regala delle sorprese: Tmall.com entra nella classifica dei primi 10 siti web più visitati al mondo, mentre rientra prepotentemente in scena Amazon.com.

La classifica dei 10 siti web più visitati al mondo

Ma bando alle ciance e sotto con la classifica dei 10 siti web più visitati al mondo!

Occupa la posizione 10 dei siti web più visitati al mondo: Amazon.com

Amazon.com, Inc. è un’azienda di commercio elettronico statunitense, con sede a Seattle nello stato di Washington; è la più grande Internet company al mondo.

È stata tra le prime grandi imprese a vendere merci su Internet e una delle aziende simbolo della bolla speculativa delle dot-com riguardante Internet alla fine degli anni novanta. Dopo che la bolla scoppiò, Amazon affrontò un certo scetticismo nei confronti del suo modello di business, ma nel 2003 raggiunse per la prima volta un utile d’esercizio. Amazon possiede anche Alexa Internet, A9.com, Internet Movie Database (IMDb) e Twitch.tv.

Fondata con il nome di Cadabra.com da Jeff Bezos nel 1994 e lanciata nel 1995, Amazon.com incominciò come libreria online, ma presto allargò la gamma dei prodotti venduti a DVD, CD musicali, software, videogiochi, prodotti elettronici, abbigliamento, mobilia, cibo, giocattoli e altro ancora.

Amazon ha creato poi altri siti in Canada, Regno Unito, Germania, Australia, Francia, Italia, Spagna, Cina, Brasile, Messico, Giappone, Paesi Bassi e India e spedisce i suoi prodotti in tutto il mondo.

Occupa la posizione 9 dei siti web più visitati al mondo: Tmall.com

Tmall.com, in precedenza Taobao Mall, è un sito web in lingua cinese per la vendita al dettaglio business-to-consumer (B2C), derivato da Taobao, gestito in Cina da Alibaba Group. È una piattaforma per le imprese locali cinesi e internazionali per vendere prodotti di marca ai consumatori in Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan. Essendo uno dei più grandi siti di e-commerce al mondo, ha oltre 500 milioni di utenti attivi mensilmente, a partire da febbraio 2018.

Occupa la posizione 8 dei siti web più visitati al mondo: Taobao.com

Nella posizione “bonus” dei siti web più visitati troviamo Tabao.com, portale cinese di e-shopping. Un marketplace capace di far girare la testa, all’interno di cui si trovano centinaia di milioni di prodotti, che variano dall’abbigliamento all’elettronica, passando per il “fai da te”. Questo sito occupa la quinta posizione nella classifica dei siti web più visitati in Cina. Un vero e proprio colosso delle vendite online.

Occupa la posizione 7 dei siti web più visitati al mondo: Qq.com

In buona sostanza, Qq.com è il Google cinese. Questo sito, infatti, raggruppa al suo interno una serie infinita di possibilità online. Motore di ricerca, chat vocali, gaming e molto altro sotto un unico grande nome. Attualmente, questo sito offre anche servizi di music streaming ed e-mail. In Cina è praticamente usato per qualsiasi cosa ed è al momento il secondo sito più navigato del Paese.

Occupa la posizione 6 dei siti web più visitati al mondo: Yahoo.com

In questa posizione troviamo Yahoo.com. Spiegare cosa esso sia o quali servizi offra non è affar semplice, ma ci proverò ugualmente, tralasciando i dettagli meno importanti. Probabilmente, questo sito web è uno dei più grandi provider attualmente accessibili in rete, con un servizio gratuito di mail, un motore di ricerca e molto altro. Una sua famosa peculiarità è la funzione Yahoo Answers, ossia un portale dove ogni utente registrato può fare una domanda alla community, scegliendo l’argomento e settando altri parametri. Ogni altro utente registrato può dare una risposta e – sempre grazie a un sistema di votazione (a punteggio questa volta) – si può decretare la risposta migliore. Le domande fatte in precedenza vengono comunque rese disponibili anche agli utenti non registrati e questo fa sì che molti dubbi si possano dissolvere senza troppa fatica.

Occupa la posizione 5 dei siti web più visitati al mondo: Wikipedia.org

Credo che il quinto sito web più visitato al mondo non abbia bisogno di molte presentazioni. La più grande enciclopedia gratuita online mai creata, che vanta oltre 45 milioni di voci e 280 lingue differenti! La potenza di questo mastodontico prodotto intellettuale sta sicuramente nella sua accessibilità: ogni utente può aggiungere, modificare o accorpare delle informazioni. Inoltre, c’è la possibilità di tradurre determinate voci a lingue differenti. In buona sostanza, siamo davanti a un vulcano di informazioni di ogni tipo, totalmente gratuite e alla portata di chiunque abbia una connessione internet. Inoltre, è possibile creare una pagina sul proprio conto, il che è sempre un valore aggiunto (forse).

Occupa la posizione 4 dei siti web più visitati al mondo: Baidu.com

Inutile nascondersi dietro l’evidenza: Baidu.com è la copia cinese di Google, con un motore di ricerca, musica, videogiochi e e-mail. Questo sito web è stato però il primo nella sua nazione di origine a offrire un motore di ricerca anche su smartphone con sistema di navigazione WAP. Pur attestandosi al quarto posto del ranking mondiale, baidu.com è leader indiscusso nella sua terra natale e risulta infatti essere al primo posto della classifica dei siti web più visitati in Cina. All’interno di questo mostro dell’internet sono raggruppati ben 137.783 siti raggiungibili: in poche parole, c’è tutto quello che serve per una buona navigazione.

Occupa la posizione 3 dei siti web più visitati al mondo: Facebook

Siamo arrivati sul podio e al gradino più basso troviamo uno dei social network più visitati degli ultimi anni: Facebook. Non credo servano presentazioni o delucidazioni per questo sito web, che da solo è riuscito a cambiare la concezione di “amicizia virtuale”, consentendo a miliardi di utenti in tutto il mondo di ritrovare amici di vecchia data, parenti dall’altra parte del mondo o semplicemente far nuove conoscenze stando comodamente seduti dietro ad uno schermo. Un po’ inquietante come quadro generale, ma penso di aver reso l’idea.

Occupa la posizione 2 dei siti web più visitati al mondo: YouTube

In seconda posizione, un altro social network. Ovviamente tutti sapete di cosa stiamo parlando, ci sono più canali aperti che persone connesse. Anche noi ne abbiamo uno, dove portiamo in forma di video i nostri scritti. Se volete potete date un’occhiata al nostro canale YouTube! Piattaforma alle volte fantastica e altre volte indecente, YouTube è in grado di far conoscere talenti, rendere famosi o far divertire, ma è anche un ottimo modo per apprendere nozioni basilari su qualsiasi argomento tramite video tutorial. Facile, intuitivo e sopratutto gratis, questo portale si attesta come il secondo sito web più visitato al mondo!

Occupa la posizione 1 dei siti web più visitati al mondo: Google.com

Il re indiscusso dei siti web più visitati è, in maniera quasi scontata, Google.com. Nato originariamente come semplice motore di ricerca, Google è presto diventato la home page di quasi ogni PC, smartphone, tablet o device in grado di connettersi a una rete internet. Questo grazie ai suoi tanti servizi, tra cui troviamo la mail più utilizzata di sempre (Gmail), che vanta all’attivo oltre 425 milioni di utenti. Senza dimenticare, poi, che lo stesso YouTube è di proprietà della grande G. Ovviamente, i servizi offerti da tale colosso non sono tutti qui, ma non intendo prolungare il discorso in questa sede, poiché penso che si andrebbe troppo fuori contesto.

La classifica in breve

Google YouTube Facebook Baidu Wikipedia Yahoo Qq.com Taobao Tmall Amazon

Come si evolverà la situazione nei prossimi mesi?

I colossi di Mountain View resteranno sicuramente saldi nelle prime posizioni. Difficile un calo di traffico sui domini Google, compreso YouTube.

In ascesa sicuramente i motori di ricerca, i social e gli e-commerce asiatici. Prevalentemente per un semplice dato di maggiore popolazione che sta crescendo anche online.

Appuntamento al prossimo mese!

La classifica dei 10 siti web più visitati al mondo termina qui! Era cosi che la immaginavate? Fatecelo sapere nel box dei commenti. Non fate i timidi: è gratis!

