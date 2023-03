Migliori film su Infinity Plus da vedere | Marzo 2023

Per accompagnare questo mese di marzo in corso; abbiamo selezionato in esclusiva per voi i migliori film da vedere su Infinity Plus. Una vasta gamma di imperdibili titoli offerti tra vecchi, nuovi e futuri arrivi. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Migliori film su Infinity Plus da vedere

8-Jack Reacher – La prova decisiva | Migliori film su Infinity Plus da vedere

Per iniziare la nostra guida sui migliori titoli disponibili su Infinity Plus; non potevamo non citare Jack Reacher – La prova decisiva. Scritto e diretto dal regista premio Oscar Christopher McQuarrie; vede protagonista il noto attore hollywoodiano Tom Cruise; tornato alla ribalta con una prova d’azione a 360°.

Trasposizione cinematografica del romanzo La prova decisiva scritto di Lee Child; il film uscito nelle sale nel 2012, racconta la vicenda di un ex militare svanito nel nulla dopo il pensionamento anticipato dal corpo di polizia. Tuttavia, il suo nome torna ad essere oggetto di interesse dopo l’interrogatorio di un letale cecchino, accusato dell’omicidio di cinque persone. Questi, sostiene che Jack Reacher (Tom Cruise) sia l’unico in grado di provare la sua innocenza. Venuto a conoscenza di ciò, Jack esce dall’ombra per indagare insieme all’avvocato Helen Rodin prima che il cecchino, di nome James Barr, venga giustiziato.

Con attori protagonisti anche Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog, Alexia Fast, David Oyelowo, Kristen Dalton, Jai Courtney.

7-L’uomo invisibile | Migliori film su Infinity Plus da vedere

La suspense gioca brutti scherzi nel prossimo film, L’uomo invisibile. Disponibile tra i tanti imperdibili titoli della piattaforma Infinity Plus; scritto e diretto da Leigh Whannell, viene definito dalla critica come un’opera intensa e terrificante, capace di muovere il terrore e la paura con arguzia e intelligenza.

Adattamento moderno del romanzo L’uomo invisibile di H. G. Wells; la storia si sofferma Cecilia Kass (interpretata da Elisabeth Moss, già nota nella serie di The Handmaid’s Tale); giovane donna intrappolata in una relazione tossica, dal violento compagno Adrian Griffin (un noto uomo d’affari conosciuto da tutti). Fuggita di nascosto nel cuore della notte; viene portata in salvo da sua sorella, liberandosi dall’incubo una volta per tutte .

Adrian colpito dall’atto, decide di togliersi la vita tagliandosi le vene e lasciando la grossa eredità alla moglie Cecilia. La giovane però, rimasta traumatizzata dal suo passato, ancora non sembra essere sicura di quello che potrebbe essere in riserbo per lei.

Con attori protagonisti Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer, Benedict Hardie, Sam Smith, Amali Golden.

6-Bridget Jones’s baby | Migliori film su Infinity Plus da vedere

Per tornare a vivere un po’ di leggerezza e assaporare una commedia romantica moderna; tra i migliori film da vedere non poteva mancare l’immemorabile Bridget Jones, con Bridget Jones’s baby. Diretto da Sharon Maguire; rappresenta il terzo capitolo della saga iniziata nel 2001 con Il diario di Bridget Jones. Protagonista ancora una volta la maldestra Bridget Jones (interpretata dall’iconica Renée Zellweger), questa volta alle prese con i drammi amorosi moderni.

Dopo aver chiuso il rapporto con Darcy (sempre interpretato da Colin Firth), la giovane Jones decide di dedicare tutta la sua essenza al lavoro e alla carriera. Ritornata single e superati i quarant’anni, spinta dalla migliore amica Miranda (Sarah Solemani); Bridget decide di concedersi un weekend all’insegna della musica e alcool, durante il quale vive una notte di passione con l’affascinante Jack Qwant (Patrick Dempsey). Tornata alla normalità; un altro incontro è pronto a mettere in subbuglio la vita amorosa di Jones: un battesimo di amici comuni riaccenderà, per una notte, la scintilla anche con Darcy. Con un insospettabile colpo di scena, Bridget scopre di essere incinte, ma con un inconveniente…chi è il padre?

Basata sui romanzi di Helen Fielding (alla quale è affidata anche la sceneggiatura); vede presenti nel cast oltre Renée Zellweger, Colin Firth e Patrick Dempsey; anche la presenza di Jim Broadbent, Celia Imrie, James Callis, Sally Phillips, Enzo Cilenti, Gemma Jones, Mark Arnold ed il noto cantautore Ed Sheeran.

5-John Wick | Migliori film su Infinity Plus da vedere

In occasione del nuovo atteso film John Wick 4; disponibile alla visione nel ricco catalogo offerto da Infinity Plus; il primo travolgente capitolo di John Wick. Diretto daDavid Leitch e Chad Stahelski; si sofferma sulla storia di John Wick (Keanu Reeves), un ex assassino che da circa cinque anni si è ritirato per vivere con la moglie, la quale però muore a causa di un male incurabile. Pochi giorno dopo il funerale di lei , come ultimo dono lasciato . John riceve una cagnolina accompagnato da un biglietto che lo esorta a non scordare mai come si fa ad amare.

Ma una notte dei balordi si introducono in casa di John, uccidono la cagnolina e rubano la sua adorata auto. Per lui è arrivato il momento di reagire, tornando sui suoi passi e affrontando i fantasmi del passato che lo tormentano.

Oltre al già citato Keanu Reeves, sono presenti nel cast anche Willem Dafoe, Adrianne Palicki, Alfie Allen, Bridget Moynahan, Jason Isaacs, Dean Winters, Lance Reddick, David Patrick Kelly, Kevin Nash.

4-La luce sugli Oceani | Migliori film su Infinity Plus da vedere

Un melodramma moderno contornato da un profondo legame, quasi clandestino; brillantemente rappresentato nel film, La luce sugli Oceani. Disponibile nel catalogo di Infinity Plus; scritto e diretto da Derek Cianfrance, viene definito come un film in grado di catturarti e trascinarti nel profondo vortice di conflitto interno ed emozionale.

Con protagonisti Michael Fassbender e Alicia Vikander; la storia si sofferma su due coniugi giunti su un’isola sperduta dell’Australia; con l’intenzione di scappare dai terribili ricordi vissuti da Tom Sherbourne (Michael Fassbender) nel primo conflitto mondiale. Assegnato come guardiano del faro, insieme a sua moglie Isabel (Alicia Vikander) trascorrono le giornate immersi nel blu dell’oceano e nel verde della boscaia; sognando un giorno di poter crescere una famiglia.

Ma la giovane donna dopo due aborti spontanei avuti in pochi anni, perde la speranza di diventare madre; fino a quando una piccola barca a remi va alla deriva sull’isola. Al suo interno Tom e sua moglie Isabel trovano il corpo di un uomo e una neonata stremata dalla fame. Colpiti dal dolore delle precedenti perdite; i due decidono di crescere la piccola in clandestinità come se fosse la loro bambina mai nata. Ma il casuale ‘incontro con la madre naturale della bambina a distanza di anni, farà scatenare una serie di profondi dilemmi e segreti.

Presenti nel cast anche Rachel Weisz, Caren Pistorius, Emily Barclay, Anthony Hayes, Leon Ford.

3-In time | Migliori film su Infinity Plus da vedere

Il tempo è denaro. Mai detto fu più vero nel film In Time diretto da Andrew Niccol. Thriller ambientato in un futuro non troppo lontano (nel 2169); a causa della povertà disarmante e l’aumento senza controllo della popolazione mondiale, tutti gli individui sono geneticamente programmati per vivere fino all’età di 25 anni. Dopodiché, un chip installato nel loro braccio fa attivare un timer alla rovescia che permette loro di vivere solo un anno. I minuti diventano così un prezioso premio per vivere il più possibile. Ma arrivati al termine del conto alla rovescia, nessuno piò sfuggire alla morte. A differenza delle classi d’élite; chi vive una condizione di povertà è destinata ad una vita di sacrifici e sudore fino all’ultimo minuto.

Entra qui in gioco il giovane Will Salas (Justin Timberlake) ormai giunto ai venticinque anni da tre anni, spinto dalla volontà di resistere in un mondo nel quale bisogna pagare per vivere più tempo possibile. Quando un ribelle del ghetto viene accusato di aver ucciso un uomo ricco per impossessarsi del suo tempo, il giovane rapisce una ragazza bella e ricca (Amanda Seyfried), iniziando una disperata fuga cercando a tutti i costi di sfuggire alla propria fine. I due scopriranno che l’amore è la forza più potente al mondo.

2-Amore & altri rimedi | Migliori film su Infinity Plus da vedere

La delicatezza e la passionalità si incontrano nella commedia romantica, Amore & altri rimedi; altro imperdibile film di Infinity Plus. Diretto dal regista Edward Zwick (noto come produttore del film premio Oscar, Shakespeare in Love); la storia ruoto attorno alla commovente storia d’amore di Maggie (Anne Hathaway) e Jamie (Jake Gyllenhaal), due giovani agli antipodi l’uno dall’altro, eppure tremendamente vicini.

Nel 1996 a Pittsburgh; Jamie è un vero e proprio dongiovanni ed ha successo con le donne. Ma dopo aver sedotto la donna del suo capo, si ritrova senza lavoro. Ritrovatosi disoccupato; il fratello Josh gli offre la grande opportunità di lavorare come rappresentate per la ditta farmaceutica Pfizer. Dotati di grandi doti oratorie, riesce a catturare l’attenzione delle persone. Nel mentre del suo nuovo impiego, Jamie fa la conoscenza dell’affascinante Maggie, artista bohémien affetta dal morbo di Parkinson. Dopo un incontro bizzarro e carico di passione, tra i due nasce l’amore. Ma mentre il lavoro di Jamie procede a gonfie vele, la salute di Maggie metterà a dura prova l’idilliaca situazione.

Ispirato al libro Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman scritto da Jamie Reidy; vede presenti nel cast Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, Hank Azaria, Josh Gad, Gabriel Macht.

1-La prima cosa bella | Migliori film su Infinity Plus da vedere

Tra i film imperdibili non poteva mancare un po’ di italianità con il regista Paolo Virzì, La prima cosa bella. Una commedia drammatica atipica; basata sul peso che può portare la bellezza. Inizia tutto nella Livorno del lontano 1971. Anna Nigiotti è una bellissima mamma eccentrica, definita come la Miss più bella dello stabilimento balneare. Da quel momento, il rapporto tra Anna e suo figlio Bruno inizia ad incrinarsi sempre di più. Il ragazzo, convinto delle maldicenze dei compagni di liceo sui facili costumi della madre, aveva troncato in adolescenza ogni relazione con la donna.

Da allora lo scompiglio nella famiglia Michelucci cresce sempre di più, fino a portare ad un punto di rottura. Ma un giorno, l’ occasione di ritrovarsi si ripresenta a distanza di anni, quando la donna, allo stadio terminale di un cancro, sta per morire.

Dotato di un cast d’eccezione con protagonisti: Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Dario Ballantini, Marco Messeri, Aurora Frasca, Giacomo Bibbiani, Giulia Burgalassi, Francesco Rapalino, Isabella Cecchi, Fabrizia Sacchi, Sergio Albelli, Paolo Ruffini, Emanuele Barresi, Fabrizio Brandi, Michele Crestacci, Bobo Rondelli, Paolo Giommarelli, Giorgio Algranti.

Appuntamento al prossimo mese!

