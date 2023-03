I migliori film da vedere su Paramount Plus | Marzo 2023

Anche questo mese Paramount Plus mette a disposizione tanti contenuti per tutta la famiglia, dopo le serie tv, ora scopriamo i migliori film

Oggi le piattaforme streaming sono davvero tantissime. Ognuna di esse ha da offrire nuovi contenuti ogni giorno, tanto che, con un numero così elevato di film e serie tv, scegliere è diventato davvero complicato. Per questo oggi vogliamo darvi una mano e consigliarvi le migliori pellicole cinematografiche, proposte dalla piattaforma di Paramount Plus.

Migliori film su Paramount Plus da vedere

Paramount Plus è la piattaforma streaming statunitense arrivata in Italia nel 2022, offrendo al pubblico film, serie tv e contenuti per bambini. Perché sceglierlo? Perché è disponibile agli utenti Sky Cinema, Prime Video ed Apple TV e perché permette di avere accesso alle emittenti MTV, Nickelodeon, Comedy Central, SHOWTIME e Paramount Pictures, solo per citarne alcuni, oltre a molti contenuti originali. Una vasta scelta insomma, che comprende diversi contenuti, fruibili con differenti piani di abbonamento.

In questo articolo abbiamo deciso di consigliarvi pellicole variegate fra loro. Film più recenti si affiancheranno ad altri, che invece hanno fatto la storia del cinema e, proprio per questo, vale la pena riscoprire. Ricordiamo inoltre che i consigli che troverete qui di seguito non seguono nessun ordine di gradimento, ma sono inseriti casualmente. Mettetevi comodi dunque e spulciate fra questi titoli per trovare quello che più fa per voi.

8 – Teen Wolf: The Movie | I migliori film da vedere su Paramount Plus

Per tutti gli amanti della serie Teen Wolf, questa potrebbe essere una graditissima sorpresa. Si tratta del nuovissimo film diretto da Russell Mulcahy e sequel dell’amatissima serie televisiva, che ha rapito il cuore degli spettatori dal 2011 al 2017. Il film narra di una nuova minaccia che incombe su Beacon Hills. Per fronteggiarla, i lupi dovranno scendere nuovamente in campo e cercare alleati tra i mutaforma. Solo un lupo mannaro forte e impavido come Scott McCall però riuscirà a trovare i giusti alleati per combattere quello che sembra essere il pericolo più letale mai incontrato.

In Teen Wolf: The Movie, la maggior parte del cast è tornato a vestire i panni del proprio personaggio, ad eccezione di Dylan O’Brien, Arden Cho e Cody Christian. Ritroveremo quindi Tyler Posey, nei panni di Scott McCall, Crystal Reed in quelli di Allison Argent e Tyler Hoechlin in quelli di Derek Hale. Vedremo poi Holland Roden nel ruolo di Lydia Martin, Colton Haynes in quello di Jackson Whittemore e Shelley Hennig in quello di Malia Tate. Dylan Sprayberry sarà Liam Dunbar, Linden Ashby presterà il volto a Noah Stilinski e Melissa Ponzio a Melissa McCall.

7 – Il Padrino | I migliori film da vedere su Paramount Plus

Diretto da Francis Ford Coppola, Il Padrino è un capolavoro del cinema americano, vincitore di ben 3 premi Oscar, come Miglior Film, Migliore Sceneggiatura Non Originale e Miglior Attore Protagonista (a Marlon Brando). La trama segue le vicende della famiglia Corleone, una delle più potenti della mafia italo-americana. Don Vito, il patriarca, ha costruito negli anni, con l’aiuto dei propri figli, una fitta rete di amicizie e conoscenze, scambiando favori per fedeltà assoluta. Un passo falso basta però ad innescare una lotta spietata tra le famiglie mafiose di New York, fatta di vendette, tradimenti e attentati.

Il cast stellare, include Marlon Brando (don Vito Corleone), Al Pacino (Michael Corleone) e James Caan (Santino Corleone); ma anche Richard S. Castellano (Peter Clemenza), Robert Duvall (Tom Hagen), Sterling Hayden (Mark McCluskey), John Marley (Jack Woltz) e Richard Conte (Emilio Barrese). La sceneggiatura del film è scritta da Francis Ford Coppola e da Mario Puzo ed è liberamente ispirata al romanzo omonimo scritto proprio da quest’ultimo. Il libro vendette oltre nove milioni di copie e venne inserito nella lista dei miglior best seller dal New York Times. Insomma, un vero e proprio must del mondo del cinema e della letteratura, da non farsi assolutamente sfuggire.

6 – Top Gun: Maverick | I migliori film da vedere su Paramount Plus

Sulla piattaforma è possibile trovare anche uno dei film di maggior successo del 2022, diretto da Joseph Kosinski. Si tratta di Top Gun: Maverick, film girato in memoria di Tony Scott, regista del film originale. La pellicola ci trasporta 30 anni dopo il conseguimento del brevetto alla scuola Top Gun, da parte di Pete “Maverick” Mitchell. L’uomo si trova ora ad addestrare un nuovo gruppo di piloti, per una missione estremamente pericolosa, che lo porterà a fare i conti con il proprio passato.

Top Gun: Maverick, sequel del film del 1986, era già stato pensato come seguito del primo film, già dopo la sua distribuzione; tuttavia venne sospeso, a causa di un’impossibilità di realizzazione, imposta dal Dipartimento della Difesa, che vietò la ripresa delle nuove strumentazioni militari, a quei tempi appena rinnovate. Anche in questo nuovo capitolo Tom Cruise torna a ricoprire il ruolo da protagonista; al suo fianco Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer.

5 – Vacanze romane | I migliori film da vedere su Paramount Plus

Vacanze romane è un’altra pellicola imperdibile. Datata 1953, è diretta da William Wyler, che consacrò Audrey Hepburn al mondo del cinema. Il film si concentra sulle vicende della principessa Anna, che stanca dei molteplici impegni in giro per l’Europa, decide di concedersi una pausa a Roma. Tra le strade della capitale, la ragazza incontra il giornalista americano Joe Bradley che decide di ospitarla nel suo appartamento, non riconoscendola. L’uomo deciderà di portarla a visitare la città, in un’avventura che coinvolgerà entrambi.

Il film, grandissimo successo di pubblico e critica, ha come protagonisti Gregory Peck, il giornalista e Audrey Hepburn, la principessa. Nel cast anche Eddie Albert, Hartley Power, Harcourt Williams, Margaret Rawlings e Tullio Carminati. La pellicola potrebbe anche essere un’ottima occasione per visitare, seppur stando seduti in poltrona, la magica Roma, perché moltissimi sono i luoghi d’interesse della città presenti. Tra questi Castel Sant’Angelo, il Pantheon, Piazza Venezia e la Fontana di Trevi.

4 – Ti mangio il cuore | I migliori film da vedere su Paramount Plus

Torniamo al presente, con una pellicola italiana del 2022. Si tratta di Ti mangio il cuore, film diretto da Pippo Mezzapesa e tratto dal romanzo omonimo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Presentato alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Ti mangio il cuore vede come protagonista femminile Elodie, per la prima volta in veste di attrice. La pellicola, girata in bianco e nero, si concentra sulla mafia pugliese, in particolare sulle vicende che ruotano attorno alle famiglie Malatesta e Camporeale. Dopo anni di scontri, i due gruppi sembrano arrivare ad una tregua, fino a che Michele Malatesta si innamora di Marilena, moglie del boss Santo Camporeale.

Nel film Elodie veste i panni di Marilena Camporeale, mentre Francesco Patanè quelli di Andrea Malatesta. Nel cast anche Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro e Michele Pereira Da Paz. Altra nota di merito di questo film è rappresentato dalla colonna sonora. Il brano Proiettili (ti mangio il cuore) è stato scritto dalla stessa Elodie, in collaborazione con Elisa, Joan Thiele ed Emanuele Triglia. Le musiche originali sono invece state curate da Teho Teardo.

3 – Sonic – Il film | I migliori film da vedere su Paramount Plus

Nel catalogo di Paramount Plus c’è spazio anche per i più piccoli. Per questo vi consigliamo anche Sonic – Il film. La pellicola uscita nel 2020, è diretta da Jeff Fowler e racconta le avventure di Sonic, alle prese con il suo acerrimo nemico: il Dr. Robotnik. La trama mostra il simpatico riccio blu nell’intento di cercare rifugio sulla Terra, per proteggere se stesso dal suo acerrimo nemico. Quest’ultimo sta infatti tentando in tutti i modi di sottrargli i poteri, allo scopo di diventare dominatore del mondo.

Per realizzare il film, molti attori si sono prestati alla realizzazione dei personaggi. Jim Carrey ha interpretato il Dr. Robotnik, James Marsden lo sceriffo Tom Wachowski, mentre Tika Sumpter ha impersonato Maddie Wachowski. Alla sua uscita, il film è riuscito ad ottenere un ottimo successo, piazzandosi tra le pellicole, basate su un videogioco, più viste di sempre. A Sonic – Il film è poi seguito Sonic – Il film 2, uscito nell’aprile del 2022 e anch’esso disponibile sulla piattaforma di Paramount Plus.

2 – Scream 5 | I migliori film da vedere su Paramount Plus

Gli amanti dell’horror non devono temere, perché Paramount Plus ha pensato anche a loro. La piattaforma propone infatti Scream 5, film del 2022, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Si tratta del quinto capitolo della saga e la prima a non essere diretta da Wes Craven, deceduto nel 2015, a cui questo film è dedicato. In questo quinto capitolo saremo catapultati 25 anni dopo la serie di brutali omicidi che hanno scosso la cittadina di Woodsboro. Il terrore tra gli abitanti torna però prepotente quando un nuovo assassino riappare, indossando la maschera di Ghostface.

Sono molti gli attori che sono tornati ad interpretare i loro precedenti personaggi, anche a distanza di molto tempo. Tra questi Skeet Ulrich, presente nel primo film, datato 1996, ma anche Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette e Marley Shelton. Nel cast anche Melissa Barrera, Jack Quaid, Mikey Madison e Jenna Ortega, l’ormai iconica Mercoledì Addams, nella serie tv del 2022. Il termine corretto per definire questa pellicola è requel, ossia un film che ha l’obiettivo di essere un sequel, ma anche un reboot.

1 – Forrest Gump | I migliori film da vedere su Paramount Plus

Chiudiamo questa guida con un altro dei grandi classici del cinema di ogni tempo: Forrest Gump. Film del 1994, diretto da Robert Zemeckis, si tratta di uno dei film di maggior successo di sempre, con protagonista Tom Hanks. La pellicola ripercorre, attraverso il ricordo del protagonista stesso, le vicende della propria vita. Afflitto da problemi mentali e fisici, Forrest ripercorre 30 anni di vita, tutti vissuti attraverso il suo guardo speciale, che lo hanno portato, attraverso una serie di incredibili coincidenze, a diventare diretto testimone di importanti avvenimenti della storia americana. Una storia dolce e delicata, ironica ma anche emozionante, che sicuramente rimarrà nel cuore degli spettatori.

Al fianco di Tom Hanks, nella pellicola troviamo Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field, Mykelti Williamson, Haley Joel Osment e Michael Conner Humphreys. All’uscita la pellicola è stata un grande successo, consacrando Tom Hanks alla storia del cinema e portandosi a casa ben sei Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista e Miglior montaggio. Insomma un vero cult impossibile da perdere, che ancora oggi si classifica al 13º posto nella classifica dei 250 migliori film di sempre di IMDb.

