Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere | Marzo 2023

Abbiamo selezionato per voi una lista delle migliori serie tv da vedere sull’innovativa piattaforma streaming, Pluto Tv. Tra una vasta selezione di programmi e contenuti; ecco tutto quello che c’è da sapere per godere di un marzo ricco di azione e colpi di scena

Pluto tv è l’innovativa piattaforma streaming totalmente gratuita, complementare a Paramount+; in grado offrire ogni giorno un catalogo davvero variegato e ricco di serie tv. Suddivisiva in vari generi, canali e tanti contesti extra; Plutone TV è facilmente accessibile tramite sito web ufficiale; l’app su Android e iOS; oltre che essere anche disponibile su smart TV.

Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere

Seguendo quanto sopra riportato; abbiamo deciso di selezionare in esclusiva per voi una lista delle migliori serie tv da vedere sull’innovativa piattaforma Pluto Tv. Tutti i contenuti qui presentati, sono stati elencati in modo casuale e sono validi allo stesso modo.

10-Broadchurch |Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere

Se siete alla ricerca su Pluto tv di una serie crime ricca di mistero e suspance; Broadchurch è ciò che fa per voi. Ideata da da Chris Chibnall con attori protagonisti David Tennant e Olivia Colman (recentemente protagonista nel film candidato agli Oscar 2023, Empire of Light); rappresenta l’esempio lampante della tipica cittadina britannica, nella quale chiunque potrebbe essere il colpevole, perché tutti hanno qualcosa da nascondere.

Un orrendo crimine ai danni del dodicenne Danny Latimer, mette a dura prova l’apparente tranquillità di Broadchurch, nella quale tutti sembrano andare amorevolmente d’amore e d’accordo. Sarà compito dell’eccentrico detective Alec Hardy (David Tennant) affiancato dalla pragmatica Ellie Miller (Olivia Colman) a far luce sulla brutale faccenda, portando alla luce segreti in grado di rompere l’immaginario idilliaco creato.

9-Humans |Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere

Per tutti gli amanti del fantascientico condito da un tocco di dramma; disponibili su Pluto tv le prime due stagioni della serie tv Humans. La storia si ambienta in un presente parallelo non troppo lontano, umani e androidi sembrano convivere pacificamente assieme; ricoprendo i lavori più umili. Apparentemente privi di un’autocoscienza e diritti civili, un giovane uomo di nome Leo (Colin Morgan), decide di battersi per la libertà di alcuni esemplari, divenuti senzienti grazie a un programma speciale non a tutti conosciuto.

Remake della serie svedese Real Humans; la co-produzione britannica della Channel 4 e dell’AMC, vede la regia di Lewis Arnold, Samuel Donovan, China Moo-Young. Presenti nel cast oltre il già citato C.Morgan; Gemma Chan assieme Carrie Ann Moss e Will Tudor.

8-Houdini | Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere

Per un salto nel passato e tra i giochi di illusione; Pluto tv mette a disposizione di tutti gli appassionati del genere, la miniserie Houdini, con attore protagonista Adrien Brody. Diretta da Uli Edel, scritta da Nicholas Meyer (il quale trae ispirazione dal libro di Bernard C. Meyer Houdini: A Mind in Chains: a Psychoanalytic Portrait); la leggendaria storia dell’illusionista ed escapologo conosciuto nel tempo Harry Houdini.

Due puntate attraverso il difficile vissuto e la scalata al successo del mitico illusionista. Uomo di spettacolo dentro e fuori dal set; Houdini nel corso della sua vita ha affrontato e combattuto contro ogni pregiudizio, confrontandosi con le maggiori personalità del tempo (come ad esempio Sir Arthur Conan Doyle).

7-Rillington Place | Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere

Tra le migliori serie tv da non perdere su Pluto Tv, spicca Rillington Place, crime-drama ispirato alla vita del serial killer londinese, John Reginald Christie, autore di una serie di omicidi tra il 1940 e il 1950.

Ambientata a Rillington Place, Christie (interpretato dall’attore di successo, Tim Roth) vive tranquillamente nel quartiere londinese di Notting Hill, assieme all’amata moglie Ethel (Samantha Morton). Tutto sembra scorrere in maniera pacifica e tranquilla, fino a quando un tragico evento scuote l’intera comunità inglese: il brutale omicidio della vicina di casa Beryl Evans (Jodie Comer) e della figlia Geraldine. Il principale sospetto ricade sul marito Timothy (Nico Mirallegro) marito di Beryl e padre di Geraldine.

Fin da subito sospettato dell’atroce gesto; il suo grido di innocenza e di estraneità ai fatti si eleva sopra ogni riga; nonostante le prove e ricostruzioni contro di lui. Lo stesso Christie diventa testimone chiave dell’accusa, trasportando Timothy verso un’ingiusta condanna a morte. Ma nulla è perduto.

Girato tra Glasgow e Londra, è stato scritto da Ed Whitmore e Tracey Malone; ed è stato diretto da Craig Viveiros.

6-Sanctuary| Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere

Creature misteriose e mostri terrificanti, si muovono e nascondono nel mondo rappresentato in Sanctuary, la serie tv fantasy disponibile sulla piattaforma Pluto tv. Serie televisiva canadese ideata da Damian Kindler ( già noto autore di Stargate SG1 e Stargate Atlantis); vede protagonista la Dr.ssa Helen Magnus (Amanda Tapping), esperta di anomalie umane di oltre 150 anni impegnata nella difesa e nel trovare un rifugio per tutte le creature definite anormali e talvolta terrificanti. Ma nulla è come sembra. Difatti, il più delle volte sarà compito della dottoressa stessa proteggere coloro definiti anormali e mostri, dai pericolo delle persone e della società.

In questo duro lavoro di protezione e ricerca continua, sarà affiancata dalla figlia Ashley (Emilie Ullerup); dallo psichiatra Will Zimmerman (Robin Dunne); dall’esperto di informatica Henry Foss (Ryan Robbins:) e da Bigfoot, il suo taciturno assistente.

5-Il Commissario Wallander | Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere

Amanti del genere poliziesco e thriller, segnatevi questo prossimo titolo nel ricco catalogo di Pluto TV: Il Commissario Wallander. Pluripremiata ai Bafta Awards in qualità di miglior drama e miglior attore; segue le vicende del Commissario Wallander alla costante ricerca di verità, senso della vita e giustizia. Uomo immersivo e riflessivo; cerca giorno dopo giorno di affrontare la crudeltà umana e la violenza inaudita del mondo moderno. Con un profondo rimando alla narrazione tipica dei paesi scandinavi; le storie si contraddistinguono per la ricchezza dei paesaggi e l’ambiguità dei personaggi.

Creata dalla mano di Henning Mankell, è il secondo adattamento dei romanzi dello scrittore svedese Henning Mankell (già citato).Vede attori protagonisti, Kenneth Branagh e Richard McCabe; assieme a Tom Hiddleston; Sadie Shimmin; David Warner; Barnaby Kay; Boel Larsson e Tom Beard.

4-Peaky Blinders | Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere

Non poteva mancare all’appello nel catalogo di Pluto Tv, la serie di successo negli ultimi anni, Peaky Blinders. Creata da Steven Knight è il crime drama più affascinante di sempre, ambientato nella Birmingham gangster e proibizionista degli Anni ’20 del Novecento.

La Prima Guerra Mondiale ormai conclusa; lascia spazio alla nota famiglia di gangster Shelby, temuta e conosciuta in città con il soprannome di Peaky Blinders. A guidare le redini del potere e del crimine, è l’ambizioso boss Tommy Shelby (Cillian Murphy), ex sergente tornato dalla guerra con un animo disilluso e devastato dagli incubi. Tenuto sotto stretto controllo dall’ispettore di nome Chester Campbell (Sam Neill); incaricato di riportare l’ordina nella città Birmingham; la scalata sociale degli Shelby è solo agli inizi di una lunga lista di sangue, nemici e morte.

Con attori protagonisti oltre Cillian Murphy, la compianta Helen McCrory; assieme a Paul Anderson; Annabelle Wallis; Tom Hardy e Sophie Rundle .

3-Doctor Who | Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere

La più famosa e longeva serie britannica, Doctor Who sembra non essere da meno su Pluto Tv. Con oltre 800 episodi all’appello; è stata originariamente creata da Sydney Newman. Vede protagonista il Signore del Tempo (chiamato semplicemente Dottore) un alieno viaggiatore del tempo dalle sembianze umane; pronto ad esplorare l’infinità dell’universo a bordo del TARDIS (una macchina senziente capace di viaggiare nello spazio e nel tempo attraverso il cosiddetto vortice del tempo). Ogni volta che è prossimo alla morte; il Dottore si sottopone al processo di rigenerazione, reincarnandosi di volta in volta in nuova forma umana. In questo lungo viaggio non sarà mai solo, ma sarà sempre accompagnato da un fedele compagno di viaggio.

Trasmessa per la prima volta dal 1964 al 1989, è stata ripresa partire dal 2005, vedendo il passaggio di testimone a ben tredici Dottori diversi, tra cui Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi e Jodie Whittaker; a loro volta stati accompagnati da Billie Piper; Freema Agyeman; Catherine Tate; Noel Clarke; John Barrowman; Karen Gillan; Jenna Coleman; Bradley Walsh; Tosin Cole e Mandip Gil.

2-Appunti Di Un Giovane Medico & Altre Storie | Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere

Esplorando altri scenari, è impossibile non citare la serie tv Appunti Di Un Giovane Medico & Altre Storie.Contraddistinto da un humor grottesco e narrativamente creativo; narra la vicenda di un giovane dottore fresco di laurea inviato in un villaggio sperduto della Russia del 1917.

Dotato di un taglio più umoristico e creativo; trae ispirazione dal romanzo di Michail Bulgakov, I racconti di un giovane medico. Contraddistinto da un humor grottesco e narrativamente creativo; narra la vicenda di un giovane dottore fresco di laurea, inviato in un villaggio sperduto della Russia del 1917. Incaricato di sostituire il defunto medico (Leopold Leopoldovic) del Muryevo Hospital; giorno dopo giorno, inizia a dare forma e colore al suo amato taccuino; provando a fare carriera e curare i pazienti in un paese che prova a modernizzarsi.

Creata da Mark Chappell, Shaun Pye, Alan Condor e diretta da Alex Hardcastle. Vede nel cast presenti Daniel Radcliffe assieme a Jon Hamm.

1-Fleming – Essere James Bond | Migliori serie tv su Pluto Tv da vedere

Pluto Tv propone nella lunga lista dei titoli, la miniserie, Fleming – Essere James Bond. Diretta da Mat Whitecross; la vera storia dello scrittore Ian Fleming grande ideatore dei romanzi su James Bond.

Dotato di un gusto e un’eleganza di altri tempi, è ambientato nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Fleming è un uomo ambizioso ma senza fortuna. In cattivi rapporti con la famiglia d’origine e dopo aver concluso una fallimentare carriera militare; si ritrova colmo di grandi aspettative verso la città londinese. Rimasto solo e senza soldi, Fleming non può fare altro che appellarsi alle passione rimaste:le donne, l’alcol e la letteratura erotica. Da questo; ecco venir fuori il genio creativo.

Appuntamento al prossimo mese!

I nostri consigli, per questo mese finiscono qui. Dopo un veloce passaggio nel ricco catalogo offerto dalla piattaforma Pluto tv; vi diamo appuntamento al prossimo mese con una nuova lista sulle migliori serie da non perdere. Nel frattempo, non perdetevi gli altri contenuti dedicati ai film e le serie tv, su Netflix, Prime Video eDisney Plus.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.