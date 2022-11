Come per disincanto: il trailer dell’esclusiva Disney+

Vi proponiamo il trailer di Come di disincanto, atteso sequel di Come d’incanto che sarà disponibile su Disney+ dal 24 novembre

L’atteso sequel di Come d’incanto, riunisce i membri del cast originale (Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel e James Marsden) con nuove leve e nuove animazioni, e sarà disponibile in streaming dal 24 novembre, in esclusiva su Disney+.

Diretto da Adam Shankman il film, è ambientato 15 anni dopo le vicende narrate nel suo predecessore (non a caso corrispondenti a quelli realmente trascorsi tra i due). Se questo gap temporale vi ricorda qualcosa, non state sbagliando: una simile scelta narrativa è stata fatta anche con il recente sequel di Hocus Pocus.

Al centro della storia c’è nuovamente la principessa Giselle con il suo principe azzurro, l’avvocato divorzista Robert Philip. Giselle, insieme a Robert e alla loro figlia adolescente Morgan, si trasferisce da Manhattan alla piccola Monroeville, dove si troverà alle prese con cruciali interrogativi sulla felicità conquistata e involontariamente scatenerà una serie di eventi che scombussoleranno la vita di tutti, sia nel mondo reale che nel regno animato di Andalasia.

Il trailer di Come per disincanto

Di fianco ad Amy Adams e Patrick Dempsey nei panni di Giselle e Robert, ma anche James Marsden e Idina Menzel nei ruoli del principe Edward e Nancy, al cast si aggiungono Gabriella Baldacchino nel ruolo di Morgan, la figlia di Robert, nonché Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays.

Vedremo dunque dal 24 novembre come il disincanto verso la grande mela e la sua frenesia avrà ripercussioni sulla vita, forse non solo da favola, dei protagonisti. Riusciranno a vivere per sempre felici e contenti? Continuate a seguire tuttotek per rimanere aggiornati sulle nuove uscite tra film e serie TV.

