Samsung Galaxy A54 e A34: arriva l’aggiornamento alla OneUI 6.1

Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento a One UI 6.1 per i suoi smartphone di fascia media Galaxy A54 e A34

Dopo aver risolto i problemi riscontrati nell’aggiornamento One UI 6.1 per la serie Galaxy S22, Samsung è finalmente pronta a portare la nuova versione della sua interfaccia personalizzata anche sui suoi smartphone di fascia media più venduti dello scorso anno.

Samsung Galaxy A54 e A34: ecco l’aggiornamento OneUI 6.1

Si tratta dei Galaxy A54 e A34, che in Corea del Sud, patria di Samsung, stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento a One UI 6.1. È importante sottolineare che, come previsto, questi due modelli non riceveranno le funzionalità di intelligenza artificiale presenti su One UI 6.1, riservate ancora esclusivamente alla linea top di gamma Galaxy S e agli smartphone pieghevoli.

L’aggiornamento per il Galaxy A54, venduto in Corea come Galaxy Quantum 4, è identificato dalla sigla A546SKSU4CXDC, mentre quello per l’A34 è A346NKSU5CXD5. Un aspetto che fa leggermente storcere il naso è che entrambi gli aggiornamenti integrano le patch di sicurezza di aprile 2024, nonostante ci troviamo già a maggio. Resta da vedere come Samsung procederà in questo caso: rilascerà un ulteriore aggiornamento nel corso del mese con le patch di maggio oppure salterà direttamente a quelle di giugno?

Conclusioni

Con l’inizio della distribuzione in Corea, è lecito aspettarsi che presto l’aggiornamento a One UI 6.1 raggiunga i Galaxy A54 e A34 anche negli altri mercati.

