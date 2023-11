Nuovi eCommerce di successo: alla scoperta di Temu

Il successo di Temu, uno degli eCommerce più chiacchierati del momento, in grado di generare numerosi profitti nel giro di poco tempo

La realtà in Cina è dura, e non mancano di certo problemi politici e sociali a preoccupare la popolazione. Tuttavia, nella suddetta nazione vengono svelate in ambito internazionale delle innovazioni tecnologiche e digitali di tutto rispetto, assorbite poi da ciascun paese nel mondo. Tra queste c’è da segnalare il successo di Temu, uno degli eCommerce più chiacchierati del momento, in grado di generare numerosi profitti nel giro di poco tempo. Infatti, il portale in questione è riuscito a espandersi in quasi tutto l’occidente, dall’Italia fino agli Stati Uniti, dove tra l’altro è stata di recente aperta la sua sede (a Boston). Creato da Pdd Olding – uno dei giganti dell’economia cinese -, Temu ha apportato innovazioni anche nelle metodologie di vendita, unendo social network ed eCommerce.

Il fatto che Temu si stia ritagliando uno spazio di riguardo nel mercato italiano è da imputare tra le altre cose alla grande cura dell’esperienza utente. Infatti questo aspetto – e l’articolo in cui lo specialista UX Lorenzo Pinna spiega come aumentare le conversioni di un sito lo conferma – è una delle colonne portanti su cui si basa il successo di un eCommerce. La recente piattaforma sta cercando di percorrere gli stessi passi di altri social o eCommerce cinesi, come ad esempio TikTok e Shein, inserendosi sul mercato con prodotti a basso costo e una serie di campagne pubblicitarie declinate in eventi importanti, sui social e persino nelle applicazioni.

I bassi prezzi di Temu sono una delle ragioni del suo successo

Andando alla scoperta di Temu, è possibile affermare che una delle ragioni dietro il suo rapido successo è legato ai bassi prezzi dei prodotti in vendita. Avendo di fatto tagliato fuori la figura dell’intermediario tra i venditori e gli acquirenti, l’eCommerce si è potuto permettere di ottenere tale caratteristica, la quale è estremamente vantaggiosa. Non viene incluso alcun impiegato dei magazzini del Paese in cui si spedisce la merce, e le operazioni di consumo su Temu sono decisamente più dirette: il venditore spedisce a casa del compratore in autonomia. Come se non bastasse, sulla nuova piattaforma vengono proposti sconti e promozioni in continuazione.

L’ampio raggio pubblicitario

Temu deve il suo successo anche all’ampio raggio pubblicitario, adottando un’aggressiva strategia di marketing. Da questo punto di vista, è incredibile che l’eCommerce sia riuscito ad avere un suo spazio durante il Super Bowl, l’evento sportivo con il più alto numero di audience negli Stati Uniti. Il messaggio lanciato è un simil slogan che lascia intendere ai consumatori di poter comprare persino dei beni di lusso a basso prezzo, all’interno della piattaforma. Ma anche i social network hanno avuto un ruolo importante per Temu, poiché quest’ultimo ha lanciato l’hashtag #temu su TikTok e ha riscontrato un’alta visibilità su Instagram e Facebook. Il processo digitale dell’eCommerce è a dir poco entusiasmante, perché ha implementato un gioco sui vari social dove i consumatori possono vincere crediti da utilizzare per gli acquisti sulla piattaforma, e ha invogliato i clienti a realizzare dei video unboxing da condividere sui loro profili social.

Temu ha mirato al mercato internazionale

Come TikTok e Shein, anche Temu è stato progettato per mirare al mercato internazionale, e ha riscosso un successo notevole. I dati a riguardo rivelano che l’app dell’eCommerce è la prima in classifica per download effettuati in Germania, in Australia e soprattutto negli Stati Uniti. Gli ultimi mesi di Temu hanno portato nelle tasche della compagnia cinese Pdd Holdings un fatturato pari a 52,5 miliardi di yuan, l’equivalente di 7 miliardi di dollari.

La sicurezza di Temu

L’unico pericolo per Temu è la sicurezza, siccome non sembra garantire la protezione dei dati sensibili dei suoi clienti. Non sono state avviate delle indagini al momento, tuttavia i programmatori del noto eCommerce cinese stanno lavorando per coprire questa falla. Il consiglio è di fare acquisti con carte di credito secondarie o tramite account PayPal.