Poco F6 Pro: svelate le specifiche tecniche su Geekbench

Poco F6 Pro si mostra su Geekbench svelando alcune specifiche chiave: processore Snapdragon 8 Gen 2, Android 14 e 16GB di RAM

Poco F6 Pro sta scaldando i motori in vista del suo arrivo sul mercato. Dopo la recente comparsa presso la FCC, che ha confermato la presenza di una generosa batteria da 5.000 mAh, ecco che lo smartphone è stato nuovamente avvistato su Geekbench, piattaforma benchmark che ci regala interessanti anticipazioni sulle sue specifiche tecniche.

Poco F6 Pro: i leak

Dalle indiscrezioni emerse su Geekbench, il Poco F6 Pro, identificato con il modello 23113RKC6G, sembra puntare in alto grazie al processore top di gamma Snapdragon 8 Gen 2. A bordo troviamo inoltre il nuovissimo sistema operativo Android 14 e ben 16GB di RAM, suggerendo una configurazione premium. Tuttavia, è probabile che Poco decida di offrire anche varianti con quantitativi di RAM differenti per accontentare esigenze e fasce di prezzo più diversificate.

Punteggi

I test effettuati su Geekbench mostrano un punteggio di 1.421 in single-core e 5.166 in multi-core. Seppur il risultato in single-core risulti leggermente inferiore ad alcuni competitor equipaggiati con lo stesso processore, il punteggio multi-core si posiziona su ottimi livelli. È bene considerare che l’unità testata potrebbe essere basata su un software pre-release e la versione definitiva destinata alla vendita potrebbe potenzialmente offrire prestazioni ancora migliori.

Poco F6 Pro: altre specifiche tecniche

Guardando poi ai rumor, Poco F6 Pro potrebbe rivelarsi un rebrand del Redmi K70 destinato ai mercati internazionali. In questo caso, ci aspetteremmo un display OLED da 6.67 pollici con risoluzione 1440p e refresh rate a 120Hz. Il comparto memorie potrebbe prevedere configurazioni fino a 16GB di RAM e ben 1TB di storage interno, a tutto vantaggio del multitasking e dell’archiviazione di contenuti multimediali.

Lato batteria, come anticipato dalla certificazione FCC, il Poco F6 Pro dovrebbe offrire un’autonomia di lunga durata grazie al capiente modulo da 5.000 mAh. Non mancherà certamente la ricarica rapida cablata da ben 120W. Infine, il comparto fotografico potrebbe contare su quattro sensori: una lente principale da 50MP, un ultra grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP e una camera frontale da 16MP per selfie di qualità.

Conclusioni

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale di Poco per scoprire tutti i dettagli e il prezzo di questo nuovo smartphone di fascia alta che sembra puntare a posizionarsi come il nuovo flagship killer 2024.

