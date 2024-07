Wazamba casinò: sportbetting di stampo precolombiano!

Conosciamo insieme Wazamba casinò, una delle migliori opzioni per lo sportbetting attualmente disponibile

Oltre 4.000 giochi da casinò, licenza internazionale, pagamenti sicuri e veloci, provider affidabili e assistenza clienti 24/7. Con la sua ambientazione coloratissima e sfacciatamente precolombiana, Wazamba si distingue per una ricchissima sezione dedicata alle scommesse sportive: è Wazamba sport, con un palinsesto di competizioni agonistiche da ogni angolo del pianeta. Perché se il cuore di Wazamba è il Sudamerica, ogni evento sportivo del mondo è perfetto per piazzare un pronostico. E allora, vediamo più da vicino com’è composta la sezione Sportsbook del casinò.

Scommesse sportive

Singole e multiple, con handicap a 3 vie ed handicap asiatico, ante-post, pre-match e live. Quote assolutamente competitive. I più esperti saranno già a conoscenza delle categorie standard di puntate che è possibile sfruttare sugli eventi sportivi previa registrazione. I nuovi utenti devono invece aprire un nuovo conto di gioco e attendere la sua validazione per iniziare a scommettere (occhio al bonus di benvenuto in fase di registrazione, con il 100% di rimborso fino a 500€, 200 giri gratuiti + 1 Bonus Crab). Il palinsesto su cui puntare spazia dal calcio nazionale e internazionale agli sport minori: padel, squash, basket a tre e decine di altre competizioni insolite. In tema di Sud America, occhio al Campeonato Brasileiro Série A con gli astri nascenti del torneo carioca su cui piazzare una giocata.

Scommesse live

È la modalità di puntata con l’evento sportivo in corso. Una scelta interessante quando si assiste in diretta alla gara e si hanno informazioni sufficienti per piazzare un pronostico in maniera consapevole. Con gli eventi in tempo reale, le quotazioni cambiano velocemente. I punti di una partita di tennis, ad esempio, sono in bilico ad ogni servizio. La regola fondamentale è scommettere con altrettanta velocità, valutando di volta in volta l’evoluzione della gara.

Virtuali

Campionati di calcio, tennis, NBA, baseball, cani e cavalli, cricket, motori e tennis tavolo. Lo sport non è fatto solo di gare reali ma anche di incontri simulati gestiti con appositi software RNG che assicurano l’imparzialità dell’esito finale. Su Wazamba casinò è possibile puntare anche sui virtuali, disponibili h24 a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

Ippica

Generalmente si tratta delle gare di trotto, ma in questa sezione di Wazamba casinò sono disponibili anche le quote sulle corse di levrieri. Prestazioni precedenti, condizioni della pista, stato di forma del cavallo e del fantino sono alcune variabili da considerare per piazzare una scommessa vincente alle gare nazionali, come Napoli Agnano o Roma Capannelle, e i trofei internazionali come la Breeder’s Cup oppure la Kentucky Derby.

Wazamba casinò: sportbetting di stampo precolombiano!

Nel complesso, Wazamba casinò è un sito di scommesse con un’eccellente gamma di alternative su cui puntare, ma rappresenta anche una straordinaria alternative per giocare al casinò e al casinò live, grazie alle migliori partnership con i migliori provider del settore iGaming e con le aziende tech più autorevoli nel settore dei pagamenti reali e digitali.