Migliori casinò online AAMS in italiano | Settembre 2021

Scopri quali sono i migliori casinò online AAMS e quali elementi vanno tenuti in considerazione quando si sceglie dove giocare

Quando si decide di giocare online o si è già clienti di qualche piattaforma di gaming oppure bisogna trovarne una e registrarsi presso di essa. Per trovarla la prima attività che faremo è quella di andare su Google.it e digitare una keyword come “casinò online” ad esempio: subito appariranno alcuni annunci a pagamento (Adwords) e altre risultati sotto quelli a pagamento (i cosiddetti organici frutto dell’attività SEO). Avremo quindi l’imbarazzo della scelta e non sarà facile per noi su quale sito cliccare per valutarlo e poi decidere di registrarci. Qualora stiate cercando qualche consiglio su dove giocare, potete trovare delle informazioni interessanti e una selezione dei migliori casinò online su truffa.net.

Se invece volete scegliere voi su quale giocare, allora prima di tutto dovrete fare un po’ di ricerche su Google per vedere un numero adeguato di siti uscire fra i risultati: dopo averli selezionati, andrete a vederli e valutarli in base ad alcuni parametri come quelli che troverete di seguito.

Migliori casinò online AAMS in italiano, occhio alla licenza!

Un casinò online che vuole ergersi a essere uno dei migliori deve avere prima di tutto una regolare licenza ad operare sul territorio italiano rilasciata da AAMS. Per verificare che il sito in questione abbia la licenza, potete controllarlo direttamente sul sito (dovrà avere il logo di AAMS presente) e anche sul sito stesso di AAMS dove è presente una lista con tutti gli operatori autorizzati.

Parliamo di payout

Per poter essere annoverati fra le migliori case da gioco online è molto importante anche garantire ai propri clienti dei payout adeguati e vantaggiosi. Per payout s’intende un numero percentuale che indica quanto il casinò eroga rispetto ai soldi che vengono giocati su di un determinato gioco: se ad esempio il black jack di un casinò online ha un payout del 95%, questo significa che ogni 100€ giocati, 95€ li restituirà in vincite. Chiaramente il payout varia da un gioco all’altro ma è sempre importante verificare il payout medio di ogni gioco e confrontarlo con quello di altri operatori online: per verificarlo basta cliccare sul tasto TST (Technologycal system testing) presente solitamente fondo pagina. Il payout mediamente si attesta fra il 90% e il 97% a seconda dei giochi, se incontrate quindi dei siti di casinò online che offrono payout più bassi del 90% non prendeteli neanche in considerazione.

Migliori casinò online AAMS in italiano, la sicurezza al centro di tutto!

Per essere fra i migliori bisogna anche garantire la totale sicurezza nei confronti dei clienti sia per quanto riguarda i dati personali che a quelli riguardanti i pagamenti. Verificate quindi che le url del sito utilizzo il protocollo HTTPS e che abbiano quindi il certificato SSL implementato: se il sito dove vorrete depositare utilizza il protocollo HTTP invece che HTTPS, lasciatelo stare perché i vostri dati personali e quelli che si riferiscono ai metodi di pagamento che utilizzate potrebbero non essere al sicuro.

A proposito di sicurezza, non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus!

Bonus e promozioni

I bonus e le promozioni che le piattaforme di gioco online offrono ai loro clienti sono aspetti molto importanti e cui gli utenti prestano molta attenzione. Un casinò online che vuole essere migliore degli altri deve strutturare dei bonus di benvenuto molto interessanti e anche mettere in piedi dei programmi di fidelizzazione (loyalty program) finalizzati a mantenere il cliente e a incentivarlo a rimanere.

Customer service

Il livello di attenzione nei confronti del cliente deve essere molto elevato se si vuole essere fra i migliori sul mercato. I customer service che vengono considerati di alto livello hanno operatori madrelingua, sono operativi solitamente 24/24 7/7 (spesso i giocatori di casinò online sono attivi durante la notte e anche nel week-end) e hanno operatori esperti in grado di assistere in varie tipologie di problematiche. Un reparto di customer service serio e affidabile risponde alle domande dei propri utenti anche tramite i social.

Migliori casinò online AAMS in italiano, quali giochi?

Un casinò importante offre ai propri clienti un’ampia selezione di giochi e rimane sempre al passo con le novità che vengono lanciate nel settore. Negli ultimi tempi soprattutto è diventata molto alta l’attenzione da parte dei clienti verso gli eventi live e quindi un buon casinò digitale deve offrire ai propri utenti un’ampia offerte di giochi da casinò in modalità live.

Focus sui pagamenti

Per essere considerati al top bisogna accettare i metodi di pagamento più diffusi sia per depositare che per prelevare. Oltre alle carte di credito bisogna anche accettare le carte ricaricabili, gli e-wallet (soprattutto Paypal), il bonifico bancario e altri sistemi di pagamento che vengono utilizzati dagli utenti con frequenza.

Oltre agli elementi sopra indicati, ci sono anche tanti altri indicatori che ci fanno capire se un casinò online sia degno di essere ritenuto uno dei migliori sul mercato: l’importante è prestare attenzione a tutti questi elementi.

Migliori casinò online AAMS in italiano: i bonus benvenuto di questo mese

Di seguito la lista dei migliori casinò online che rispettano tutti i punti visti in precedenza!

La nostra guida ai migliori casinò online e come riconoscerli si conclude qui. Ricordiamo che i contenuti saranno aggiornati a cadenza mensile.

