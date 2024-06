GP Austria: succede di tutto, Russell primo, Sainz terzo!

Una gara pazza quella che abbiamo vissuto oggi nel GP d’Austria dove vince Russell davanti a Piastri e Sainz. Disastro Norris costretto al ritiro dopo il contatto con Verstappen. Leclerc solo 11esimo dopo un contatto al via con Piastri

Che gara quella di oggi nel GP d’Austria dove George Russell vince davanti ad Oscar Piastri e Carlos Sainz. Un podio inaspettato per tutti e tre, sognato dopo il fantastico show che hanno visti protagonisti Max Verstappen e Lando Norris. Nel tentativo di sorpassare l’olandese Norris riceve una ruotata da Max con conseguente foratura per entrambi e dunque costretti a ritornare ai box. Il pilota della McLaren è costretto al ritiro mentre Verstappen chiude solo 5° dopo una gara passata in testa. Delusione enorme per il pilota britannico che vedeva la vittoria vicina.

Questi nell’ordine i primi dieci: Russell, Piastri, Sainz, Hamilton, Verstappen, Hulkenberg, Perez, Magnussen, Ricciardo e Gasly. Punti di enorme importanza quelli portati a casa da Haas, Racing Bulls e Alpine con Pierre Gasly. Manca all’appello Charles Leclerc, il monegasco è stato vittima di un contatto al via con la McLaren di Piastri. Successivamente la gara del numero #16 ha vissuto un alternarsi di soste ai box per tentare quantomeno di risalire in zona punti. Chiuderà solo 11esimo con grande delusione e amarezza se si pensa a come si è evoluta poi la gara.

Ritorna al successo la Mercedes dopo l’ultima volta nel 2022 quando proprio George Russell vinse il Gran Premio del Brasile. Fuori dal podio ma comunque gara solida per il compagno di squadra Lewis Hamilton che è stato anche penalizzato di 5 secondi per aver calpestato la linea bianca di entrata ai box.

GP Austria: Norris nervosissimo dopo il contatto con Max

L’amicizia tra Norris e Verstappen, come previsto, ha ceduto il passo alla rivalità una volta che Norris e la McLaren sono diventati competitivi. Norris, però, dovrà scontare una penalità in griglia a Silverstone, non avendo potuto scontare in pista i cinque secondi di penalità per i track limits, ricevuti poco prima del contatto con Verstappen. Ai microfoni nel post gara, Lando Norris è apparso nervosissimo invocando a gran voce le scuse di Verstappen per quanto successo. La rivalità tra i due è più accesa che mai.

Passando alla Ferrari, Sainz ha guadagnato il podio grazie a una gara solida, ma la Ferrari si è confermata come la quarta forza della giornata. Charles Leclerc ha vissuto una gara da dimenticare: il contatto al primo giro ha compromesso il suo GP, concludendo solo in undicesima posizione. Senza quell’incidente, Leclerc avrebbe potuto competere con Russell, Piastri, Sainz e Hamilton.

Anche Nico Hülkenberg ha fatto una prestazione eccellente, finendo davanti a un sempre più in difficoltà Sergio Perez. Ottime prestazioni anche per Kevin Magnussen della Haas, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly che ha mostrato ancora una volta in pista le frizioni con il compagno Esteban Ocon, che hanno tutti guadagnato punti.

Questo GP d’Austria ha dato vita ad una gara fantastica e ricca di colpi di scena come non si vedeva da tempo. Carte in gioco che ora sono state rimescolate e il tutto ad una settimana dal GP di Silverstone, gara di casa per Mercedes e McLaren. Vedremo come arriveranno a questa gara i due contendenti al duello ovvero Verstappen e Norris. Continuate a seguirci su tuttotek.it per saperne di più sul mondo della Formula 1.