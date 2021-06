Migliori liste IPTV gratis, aggiornate e italiane | Giugno 2021

Guardare la TV dal PC o da uno smartphone Android o iOS è possibile. Scopriamo le migliori liste IPTV gratis, aggiornate, italiane e sopratutto funzionanti!

Le migliori liste IPTV potrebbero far gola a molti, ma vi ricordo che guardare e fruire di contenuti coperti da copyright è un azione illegale e la nostra guida è volta al solo scopo illustrativo. Tutto il materiale che troverete è facilmente reperibile in rete e tuttotek.it non si assume nessuna responsabilità sull’utilizzo che sceglierete di farne.

Fatte le dovute premesse, possiamo cominciare a parlare di liste IPTV e di come utilizzarle al meglio.

Migliori liste IPTV aggiornate e italiane: partiamo per gradi

Prima di vedere quali sono a nostro avviso le migliori liste IPTV, sarebbe cosa buona capire cosa sono e come funzionano.

Le Internet Protocol Television sono dei segnali digitali come quelli che vengono trasmessi dalle nostre TV, ad esempio i classici canali televisivi di Mediaset o RAI (e lo stesso discorso vale per le Pay TV come SKY o Mediaset Premium). Ma, a dispetto della televisione analogica terrestre, il digitale terrestre o il satellite, lo scambio di dati avviene tramite rete Internet.

Questi dati possono essere reindirizzati in segnali riconoscibili anche dai sistemi non televisivi, appunto come PC o smartphone. Nonostante i buoni propositi di questa tecnologia (es. video on demand), questo sistema è nelle mani di un “mercato nero” da moltissimo tempo. Ultimamente si è cominciato a parlare diffusamente delle migliori liste IPTV, grazie alla grande distribuzione della banda larga.

Grazie a linee ADSL o fibra sempre più veloci è ovviamente più facile fruire di contenuti video streaming in diretta e con il sistema on demand. Molti paesi (perlopiù stranieri) hanno capito che, in maniera fraudolenta, si potevano generare facili profitti da questo sistema.

Immaginate un mondo dove le partite di calcio, i programmi più visti, i film in anteprima e molto altro materiale video di proprietà delle TV a pagamento diventino fruibili in maniera del tutto gratuita (o quasi) a tutto il mondo del web. Se riuscite a immaginare questo scenario, avrete carpito la vera essenza del successo delle Internet Protocol Televison.

Le migliori liste IPTV gratis ed italiane sono ovviamente (per chi non ha scrupoli nell’usarle) una risorsa infinita per ottenere il massimo dell’intrattenimento senza spendere il becco di un quattrino.

Migliori liste IPTV gratis: qualche consiglio prima di utilizzarle

Prima di passare alla vera e propria lista delle migliori liste IPTV gratis italiane è bene fare una precisazione. Per utilizzare questa tecnologia bisogna munirsi di app Android o iOS funzionanti per quanto riguarda gli smartphone (o le smart TV) e di programmi appositi per quanto riguarda l’utilizzo di queste liste su PC.

Per non creare un articolo troppo lungo e magari anche noioso non vi spiegherò come utilizzare le suddette app, ma vi lascerò comunque un elenco delle migliori. Se avrete bisogno di una spiegazione più dettagliata vi invito a scriverlo nei commenti sarò ben felice (se la richiesta sarà sufficiente) di creare una guida all’utilizzo di queste applicazioni per l’uso delle liste IPTV.

Migliori App per Android e iOS

IP Television – M3U (iOS / Android)

FlexIPTV (solo iOS)

GoIPTV M3U (iOS / Android)

IPTVExtreme (solo Android)

TvTap

Migliori App per PC

Per quanto riguarda le estensioni del browser per PC potrebbe interessarvi anche SimpleTV ma, sinceramente, non mi sento di consigliarvela a pieno. I due software che vi ho elencato saranno in grado di fornirvi tutto il necessario, considerate la terza scelta come un’ultima spiaggia o dategli un’occhiata per curiosità!

Migliori liste IPTV funzionanti e italiane: ecco l’elenco!

Direi che dopo aver visto a grandi linee cosa è e cosa offre questa tecnologia, possiamo finalmente dedicarci al vero e proprio elenco. Di seguito, troverete una serie di link che vi condurranno alle ultime liste IPTV funzionanti o a siti che contengono una serie delle stesse sempre aggiornate e funzionanti. Ovviamente essendo un mercato che in termini di legalità è più nell’ombra che nella luce ,si potrebbero verificare chiusure delle pagine o dei collegamenti che vi forniremo.

Da parte nostra non possiamo fare altro che aggiornare la guida mensilmente in modo da offrirvi un servizio di informazione degno di questo nome, ma nessuno vi vieta di utilizzare il box dei commenti per consigliare e creare discussioni in grado di informare. L’unica regola è avere un po’ di educazione nel commentare o rispondere ai commenti fatti da altri utenti.

A volte per utilizzare questi siti web è necessaria una VPN. Se non sapete come fare, leggete la nostra guida alle migliori VPN gratis.

Appuntamento al prossimo mese!

Prima di salutarvi e darvi appuntamento al mese prossimo, vi ricordo che non è necessaria una Smart TV per fruire delle tecnologie Android. Potreste infatti usare una TV box Android per avvantaggiarvi delle migliori liste IPTV aggiornate, italiane, gratis e soprattutto funzionanti. Ecco la nostra guida alle migliori TV box Android.