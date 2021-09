Migliori siti di abbigliamento | Settembre 2021

Oggigiorno si acquista davvero (quasi) tutto online. Anche i vestiti ormai si acquistano sul web! Ma dove acquistarli? Ecco una guida ai migliori siti di abbigliamento!

Come anticipato in questa guida scopriremo quali sono i migliori siti per acquistare vestiti. Non ci limiteremo a fare una lista di store online che hanno come focus l’abbigliamento. Scaveremo a fondo per darvi quante più informazioni possibili per essere voi stessi capaci di percepire quali siti per acquistare vestiti sono migliori per voi.

Migliori siti di abbigliamento: i punti fondamentali

Ovviamente ogni sito per la vendita di vestiario ha il suo stile e quindi cercheremo di rendere l’articolo il più variegato possibile. Una cosa importante però per riconoscere i migliori siti di abbigliamento risiede in alcuni punti imprescindibili. Uno su tutti è la sicurezza nel pagamento. Poter essere tranquilli nel pagare e nell’avere la certezza che le nostre carte di credito non siano clonate, credo che sia un punto ben più che fondamentale. Meglio ancora se si può pagare con il metodo del contrassegno.

Il primo consiglio generale è quello di utilizzare delle carte prepagate, non solo se si decide di acquistare capi d’abbigliamento. Sebbene il focus di questo articolo riguardi l’acquisto di vestiti sarebbe buona norma utilizzare una carta prepagata come PostePay (per citarne una) per effettuare ogni acquisto sul Web.

Nonostante la sicurezza informatica abbia fatto passi da gigante negli ultimi anni vi consiglio di non fornire i dati di una carta con plafond troppo ampio.

Ovviamente un altro punto di fondamentale importanza è che ci sia la possibilità di rendere in modo semplice l’articolo acquistato se non risulta essere della giusta taglia o difettoso.

Non meno importante è avere un’assistenza pre e post acquisto dal sito scelto per fare i nostri acquisti di abbigliamento.

Amazon – Migliori siti di abbigliamento

Il primo dei migliori siti per acquistare vestiti online che mi sento di consigliarvi è Amazon. Se navigate su internet e fate acquisti online sicuramente conoscerete questo store. Forse non sapete però che il gigante delle vendite online in questione vanta anche una vastissima scelta di vestiti per Uomo, Donna, Bambino, Bambina e addirittura ha una sezione per i più piccoli denominata Bebé.

In poche parole la scelta non manca in questo che risulta essere uno dei migliori siti abbigliamento. Come detto in precedenza però, la sicurezza viene al primo posto e in questo vi posso assicurare che il gigante statunitense non teme rivali! Come del resto anche negli altri criteri che ci siamo imposti, ma andiamo per gradi.

Per poter acquistare su Amazon avrete bisogno di una carta di credito ma va benissimo anche una prepagata. Il fatto di poter utilizzare una prepagata non è affatto da sottovalutare. Se utilizzate infatti una carta a importo ricaricabile potrete trasferire sulla stessa l’esatto credito del vostro acquisto. Così facendo se qualche malintenzionato volesse “attaccare” la vostra carta rimarrebbe a bocca asciutta in quanto il saldo dopo l’acquisto sarebbe nullo (o quasi). Detto questo Amazon vanta uno dei migliori sistemi di sicurezza informatica attualmente in uso, di conseguenza potrete fare i vostri acquisti in totale tranquillità.

Come secondo caposaldo ci siamo imposti che il reso sia possibile ma anche semplice da effettuare. Anche per il reso questo sito per acquistare vestititi risulta fenomenale. Potrete infatti rendere il vostro capo d’abbigliamento in un lasso di 30 giorni dall’ordine senza fornire nessuna spiegazione. Così facendo potrete scegliere se avere un rimborso monetario oppure la sostituzione dell’articolo.

Il reso potrà essere effettuato in più modi. Potrete scegliere se portare il pacchetto all’ufficio postale oppure se far arrivare il corriere a casa per il ritiro. Se sceglierete la prima soluzione il ritiro sarà del tutto gratuito, nel secondo caso potrebbe costarvi una piccola tariffa.

Altri piccoli vantaggi

Per quanto riguarda le tempistiche di consegna Amazon è in genere molto celere e la consegna è gratuita se si supera la cifra di 19 euro. Potrete abbattere tali costi e avere una consegna ancora più celere se deciderete di abbonarvi al servizio Amazon Prime. Oltre ai vantaggi appena elencati (nessun costo di spedizione sui prodotti selezionati e consegna ancora più celere) avrete anche incluso la possibilità di vedere i contenuti inclusi in Prime Video. Se volete approfondire, potete dare un’occhiata alla nostra guida dedicata proprio ai migliori film da vedere su Prime Video. Ovviamente Amazon non è solo uno dei migliori siti di abbigliamento, vi invito quindi a dare uno sguardo in generale.

Anche il servizio di assistenza risulta ottimo. Potrete chattare oppure parlare con operatori gentili, preparati e in grado di aiutarvi senza problemi.

Zalando – Migliori siti di abbigliamento

Il secondo dei migliori siti per acquistare vestiti online che mi sento di consigliarvi è Zalando. Diventato famoso per la sua grandissima varietà di scarpe, Zalando si è presto fatto conoscere anche per la vendita di vestiti. Nello store troviamo infatti la scelta fra Donna, Uomo e Bambino nelle macro categorie. In seguito si potrà “affinare la ricerca” con una serie di filtri in grado di farvi trovare quello che vi serve in totale facilità.

Potrete infatti scegliere fra i vari tipi di stile oppure utilizzare i vari menù a tendina per scegliere fra accessori, abbigliamento, scarpe o molto altro ancora. In poche parole a portata di click avrete un vero negozio di abbigliamento fornito di tutto anche di borse e scarpe o qualsiasi altro accessorio per l’abbigliamento. Il resto lo lascio alla vostra voglia di scoperta e alla vostra curiosità.

Anche su questo store troviamo la possibilità di pagare con carta di credito o prepagata. Al contrario di Amazon però risulta possibile pagare anche con PayPal. Se anche qui il servizio di sicurezza informatica ci mette nella possibilità di effettuare acquisti in totale tranquillità, in questo portale la possibilità di utilizzare PayPal è un’ulteriore iniezione di fiducia per i consumatori.

Se i sistemi di pagamento online proprio non dovessero piacervi su questo negozio di abbigliamento online è possibile anche utilizzare il contrassegno come metodo di pagamento. In poche parole si paga al corriere al momento della consegna della merce.

Anche per il reso siamo davvero agevolati. Su Zalando infatti c’è la possibilità di rendere il proprio acquisto entro 100 giorni dall’ordine. È possibile effettuare il reso tramite Poste Italiane oppure affidandosi al corriere SDA.

Per quanto riguarda il loro centro assistenza siamo davanti a personale (Call-Center) molto disponibile e preparato.

Privalia – Migliori siti di abbigliamento

Il terzo dei migliori siti per acquistare vestiti online che mi sento di consigliarvi è Privalia. Come per i siti di abbigliamento visti in precedenza la parola d’ordine è qualità. In questo sito sarà possibile acquistare vestiti ma anche accessori in totale semplicità con una vasta scelta. Ovviamente però per essere uno dei migliori siti di abbigliamento deve rispettare i criteri che ci siamo preposti, vediamo insieme come si comporta questo marketplace.

Cominciamo con il dire che questo sito è un po’ diverso da quelli che abbiamo visto finora. Come per i siti per comprare vestiti visti in precedenza è richiesta un’iscrizione. La grande differenza risiede nel modo di “fare magazzino” e di porsi verso gli acquirenti. Privalia infatti offre sconti davvero molto importanti sulla sua merce ma la rapidità la fa da padrone.

Se nei siti per comprare vestiti di cui abbiamo parlato in precedenza la merce c’è per periodi molto lunghi o addirittura fino a che viene prodotta, su questo store online le offerte variano giorno per giorno e addirittura ora per ora. Le offerte seguono orari molto elastici e si può decidere di essere avvisati iscrivendosi alla mail list. Potete anche decidere di effettuare i vostri acquisti tramite App, se preferite.

Il pagamento anche questa volta avviene al sicuro grazie alla possibilità di scegliere il metodo più comodo per saldare. Privalia da la possibilità di pagare con Carta di credito, Ricaricabile oppure con PayPal.

Il pagamento è ok, ma il resto?

Per quanto riguarda il reso non ci sono problemi di sorta. Vi basterà mettervi in contatto con il servizio clienti per effettuare il reso in totale tranquillità. Potrete scegliere se farvi rimborsare (tramite il metodo di pagamento utilizzato) oppure se sostituire l’articolo con uno di taglia differente (se il vostro problema risulta nell’aver scelto una taglia più grande o più piccola).

Come anticipato il servizio clienti risulta essere pronto e preparato. Ecco perché ci sentiamo di dire che anche questo store possa rientrare nella nostra lista ai migliori siti di abbigliamento.

Mec Shopping – Migliori siti di abbigliamento

Il quarto dei migliori siti per acquistare vestiti online che mi sento di consigliarvi è Mec Shopping. Questo sito per compare vestiti assomiglia molto a Zalando. I molteplici filtri vi permetteranno di scegliere il giusto capo d’abbigliamento fatto apposta per voi. A differenza del sito più noto appena citato, qui i prezzi sono leggermente più ridotti ma non manca un catalogo ricco e variegato di indumenti per ogni gusto.

Un piccolo neo risiede invece nel costo di spedizione. Al contrario di siti come Amazon dove basta spendere solamente 19 euro per avere una spedizione gratuita in questo sito la spesa minima richiesta è di 50 euro. Vero è che quando si acquistano vestiti molto facile raggiungere tale cifra molto in fretta ma comunque mi sembra giusto segnalare la cosa.

Per quanto riguarda il pagamento nulla da eccepire. Infatti è possibile scegliere se pagare con carta di credito, prepagata oppure con PayPal.

Anche per il reso siamo davanti a un buon compromesso. Nonostante siamo lontani dai tre mesi (e più) di Zalando, abbiamo comunque 15 giorni per restituire il nostro acquisto.

Migliori siti di abbigliamento, appuntamento al mese prossimo!

Per questo mese è tutto ma ricordate di tornare su questo articolo, perché verrà aggiornato a cadenza mensile (e con qualche aggiornamento extra). Vi consiglio anche di utilizzare il box dei commenti per farci sapere quale è per voi il miglior sito di abbigliamento e perché. I consigli più utili prenderanno sicuramente parte del nostro articolo.

Vi ricordo anche di rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per non perdervi i migliori articoli sul mondo del web e non solo!