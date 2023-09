Come avere Tidal gratis | Settembre 2023

Ecco come avere Tidal gratis per poter ascoltare musica in streaming ad alta fedeltà ed accedere a contenuti esclusivi di artisti e band

Tidal è un noto servizio di streaming musicale che ha fatto il suo debutto nel panorama musicale nel 2014. Ciò che distingue Tidal dagli altri servizi simili è la sua enfasi sulla qualità audio superiore e l’accesso a contenuti esclusivi. Fondata da un gruppo di artisti musicali di alto profilo, tra cui Jay-Z, Tidal si è rapidamente guadagnata una reputazione per offrire agli ascoltatori la possibilità di immergersi nella musica con una fedeltà e una chiarezza sonora impeccabili. Oltre alla vasta libreria di brani e album disponibili in streaming, Tidal offre anche video musicali, playlist curate e una serie di funzionalità premium. Negli anni, il servizio ha continuato a evolversi e ad attirare sia gli audiofili che gli amanti della musica in cerca di esperienze di ascolto di alta qualità e contenuti unici.

Quanto costa Tidal? | Come avere Tidal gratis

Tidal è un servizio di streaming musicale acquisito da Jay-Z per 55 milioni di dollari, coinvolgendo artisti come Madonna e Beyoncé come azionisti. Offre due piani di abbonamento: Premium (€9.99/mese, €14.99/mese per il piano famiglia, €4.99/mese per studenti) e HiFi (TidalMasters, €19.90/mese base, €29.99/mese per il piano famiglia, €9.99/mese per studenti) che offre musica non compressa. I nuovi abbonati possono beneficiare di una prova gratuita di 7 giorni per il piano Premium, estendibile a 30 giorni con dati di pagamento. Tidal offre anche un vasto catalogo di video di concerti.

Come avere Tidal gratis? Ecco alcune opzioni

Vediamo ora in dettaglio come avere Tidal gratis e quali sono i procedimenti disponibili attualmente.

Come avere Tidal gratis: periodo prova gratuito

Tidal occasionalmente offre un periodo di prova gratuito per i nuovi utenti. Questo ti permette di testare il servizio per un certo periodo di tempo senza alcun costo. Tieni d’occhio le promozioni e i periodi di prova gratuiti che Tidal potrebbe offrire.

Come avere Tidal gratis: offerte promozionali

Alcune aziende e fornitori di servizi potrebbero offrire promozioni speciali che includono l’accesso gratuito a Tidal per un periodo limitato. Ad esempio, i pacchetti di abbonamento congiunto che includono servizi come Tidal potrebbero essere una buona opzione.

Come avere Tidal gratis: condivisione in famiglia

Se fai parte di un gruppo familiare su Tidal, potresti avere accesso a Tidal gratuitamente attraverso l’account del responsabile del gruppo. Questa è un’opzione utile per condividere il servizio con i membri della tua famiglia.

Bonus: non sai con chi condividere l’abbonamento?

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account con altre persone, come GamsGo o l’alternativa GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento Tidal (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.

Come avere Tidal gratis: Telegram

Anche Telegram, sebbene illegalmente, può essere considerato uno strumento utile per avere Tidal gratis. Qui, infatti, sono spesso disponibili numerosi link che consentono di accedere a molti siti streaming di musica in streaming.

Questi link vengono rilasciati su alcuni canali da parte dei proprietari degli account.

Siti streaming e torrent

Illegalmente, è possibile anche trovare l’intero catalogo Tidal sui migliori siti streaming o cercando tra i migliori siti torrent.

Come avere Tidal gratis: APK funzionante

Al momento no esiste alcun file APK per Android che consente di accedere a Tidal gratuitamente. Attenzione alle fregature!

Per questa guida su come avere Tidal gratis è tutto.

