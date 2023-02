Comprare views TikTok italiane: i migliori siti | Marzo 2023

In questo articolo vi daremo qualche consiglio su come comprare Comprare views TikTok italiane per cominciare a costruire la vostra carriera sui social!

TikTok è il social che ha avuto il più rapido sviluppo negli ultimi anni, soprattutto tra i più giovani e per questo ha cominciato a diffondersi la figura del TikToker, ovvero un persona molto seguita su TikTok la cui fama gli permette di monetizzare e portare a casa compensi anche molto elevati. TikTok è una piattaforma basata sui brevi video per cui la cosa che conta di più in questo social è avere visualizzazione ai propri contenuti: più visualizzazioni si hanno, più è probabile che il contenuto venga mostrato nel feed degli utenti. Purtroppo oggi la concorrenza è spietata e partire da zero non è facile. Ecco perché comprare delle visualizzazioni può essere molto utile per gli aspiranti creator. Ecco alcuni dei siti più interessanti da utilizzare.

Migliori siti per comprare views TikTok italiane

SocialRocket – Migliori siti per comprare views TikTok italiane

Vi segnaliamo SocialRocket perché è un sito che è totalmente focalizzato su utenti italiani, a differenza di molti altri. In effetti se risiedete in Italia, avere molte views italiane renderà il vostro profilo più credibile e rinomato. Il servizio offerto per comprare views TikTok italiane da SocialRocket è di prima qualità dato che i si tratta di visualizzazione provenienti da utenti reali e nessun bot viene impiegato. Oltre alla possibilità di comprare views, c’è anche un ottimo supporto clienti in italiano e il supporto pre-acquiquisto per studiare una campagna di sponsorizzazione più efficace.

CompraFollowers – Migliori siti per comprare views TikTok italiane

CompraFollower è un’altra piattaforma italiana per poter acquistare visualizzazioni su TikTok. Si tratta di un sito più spartano rispetto al precedente, ma i costi sono molto ridotti ed è semplicissimo da utilizzare. Basterà scegliere il numero di views desiderato – da 1.000 a 100.000 – e poi inserire il link del video desiderato. In poche ore cominceremo a vedere i primi risultati. Si tratterà sempre di visualizzazione da utenti italiani reali ovviamente.

Buytk – Migliori siti per comprare views TikTok italiane

Altro sito è Buytk, specializzato proprio sulla nuova piattaforma social di Bytedance. Qui troviamo una piattaforma molto più curata e piacevole da utilizzare, ma comunque semplice. Il paradigma è sempre lo stesso: scegliere il numero di views desiderate con una larghissima offerta che va da 100 a 100.000 per singolo ordine e inserire il link del video. Non è però assicurato che provengano da follower italiani al 100%.

Likesforge – Migliori siti per comprare views TikTok italiane

Piattaforma molto potente e ben curata, Likesforge è un ottimo sito e di recente ha attivato una serie di servizi legati a TikTok, tra cui la possibilità di acquistare views. I pacchetti consentono di raggiungere fino a 250.000 visualizzazioni per singolo ordine ed è disponibile una modalità di consegna express con un piccolo extra. Anche in questo caso non tutte le interazione verranno da follower italiani.

