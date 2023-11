YouTube è una piattaforma famosa per i contenuti svariati che possiamo trovarci, tra video divertenti, meme, trailer di film e tanto altro, ma sapevate che ci sono anche tantissimi podcast? Ecco i migliori presenti su YouTube!

YouTube lo si può considerare come un’estensione di Google, si può trovare letteralmente tutto ciò che la mente umana possa mai concepire. Dopo avervi mostrato i migliori podcast su Spotify, è arrivato il momento anche per i migliori podcast su YouTube e ce ne sono alcuni di davvero interessanti con personaggi provenienti da diversi campi. Non indugiamo oltre e iniziamo!

Muschio Selvaggio | I migliori podcast su YouTube

Muschio Selvaggio è un podcast che tratta temi di attualità, della società e della cultura, ma in modo frivolo, leggero e divertente. Il podcast è condotto dal rapper italiano Fedez e gli ospiti sono personaggi famosi provenienti da campi di ogni genere, tra cui Gerry Scotti, Ghali, Roberto Bolle, Carlo Cracco e tanti altri. Gli episodi di Muschio Selvaggio escono sul canale YouTube ufficiale ogni martedì.

Cachemire | I migliori podcast su YouTube

Cachemire è un video podcast condotto da due celebri comici della tv italiana: Edoardo Ferrario e Luca Ravenna. Le puntate della durata di circa un’ora sono condotte solo dal duo, altre volte ci sono ospiti celebri della tv. Tra i vari ospiti troviamo Caterina Guzzanti, Valerio Lundini e Emanuela Fanelli. Le puntate sono leggeri e improvvisate, in puro stile stand-up comedy.

Prossimamente | I migliori podcast su YouTube

I conduttori di Prossimamente sono la presentatrice radiofonica Chiara Galeazzi e il sound editor e podcaster Filippo Ferrari. Questo podcast è molto particolare e unico nel suo genere, dedicato agli appassionati delle serie tv Netflix. Infatti gli ospiti vengono invitati proprio per immaginare cosa succederà nella nuova stagione di una serie o proporre un sequel della stagione alla piattaforma. Gli ospiti da Cristina d’Avena ad Adrian Fartade, da Zerocalcare ad Alessandro Cattelan immaginano quindi una nuova storia da raccontare in una serie tv, sperando che Netflix un giorno li assumi per una nuova serie.

The Joe Rogan Experience | I migliori podcast su YouTube

Questo podcast è condotto dal famoso comico e presentatore statunitente Joe Rogan in persona. Creato nel 2009, oggi questo è uno dei podcast più famosi al mondo. Gli ospiti sono diversi, tra attori, imprenditori, comici, politici, ricercatori e medici. Troviamo ad esempio Elon Musk, Bernie Sander e Dwayne “The Rock” Johnson. Questo podcast è molto seguito a livello globale e ci sono milioni di ascoltatori che aspettano ogni settimana il nuovo episodio.

Cerbero | I migliori podcast su YouTube

Torniamo in Italia con Cerbero, un podcast condotto da tre Youtubers famosi su YouTube Italia, ovvero Simone Santoro, Gianluca Miele e Davide Marra, meglio conosciuti rispettivamente come YouTube Fa Cagare, Mr. Flame e Mr. Marra. Cerbero è condotto più come uno show televisivo che come un podcast e le tematiche sono varie: potete scegliere tra film, videogiochi, letteratura, interviste e intrattenimento.

Di podcast ce ne sono molti altri, ma pensiamo che questi siano quelli più rappresentativi della piattaforma, almeno sul fronte italiano. Vi ringraziamo per averci seguiti fin qui, restate sintonizzati su tuttotek.it per non perdervi nulla dal mondo del web-