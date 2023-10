Come avere Duolingo gratis | Ottobre 2023

In questo articolo andremo a vedere come imparare una nuova lingua con Duolingo, tutto quello che devi sapere per avere Duolingo gratis è qui!

Duolingo è un servizio di apprendimento delle lingue che offre una serie di corsi gratuiti. È possibile imparare una nuova lingua da zero o migliorare le proprie conoscenze di una lingua che si conosce già.

Come avere Duolingo gratis

Registrati per un account gratuito: Per iniziare, è necessario registrarsi per un account gratuito su Duolingo.com. È possibile utilizzare un indirizzo email, un account Google o un account Facebook per registrarsi. Inizia a imparare: Una volta registrato, puoi iniziare a imparare una nuova lingua. Duolingo offre corsi per oltre 30 lingue diverse. Completa le lezioni: Per progredire nei corsi, è necessario completare le lezioni. Le lezioni sono suddivise in brevi attività, come esercizi di traduzione, comprensione orale e produzione orale.

Vantaggi di Duolingo gratuito:

Corsi gratuiti per oltre 30 lingue: Duolingo offre corsi gratuiti per oltre 30 lingue diverse.

Applicazioni mobili gratuite: Duolingo è disponibile su dispositivi mobili iOS e Android.

Community attiva: Duolingo ha una community attiva di utenti che possono aiutarsi a vicenda.

Svantaggi di Duolingo gratuito:

L’abbonamento gratuito a Duolingo ha alcune limitazioni, come:

Vite limitate: Ogni volta che commetti un errore in una lezione, perdi una vita. Se perdi tutte le vite, devi aspettare un'ora prima di poter continuare la lezione.

Accesso limitato alle funzionalità: L'abbonamento gratuito a Duolingo non include alcune funzionalità, come:

L’abbonamento gratuito a Duolingo non include alcune funzionalità, come: Recupero slancio

Storia

Corsi premium

Come ottenere Duolingo Plus gratis

Duolingo offre una prova gratuita di 14 giorni di Duolingo Plus. Durante il periodo di prova, è possibile utilizzare tutte le funzionalità di Duolingo Plus senza alcun costo.

Per attivare la prova gratuita, è necessario creare un account Duolingo e inserire i dati di pagamento. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento verrà automaticamente rinnovato al costo mensile previsto.

Bonus: come avere un abbonamento a Duolingo e risparmiare

In conclusione

Duolingo è un ottimo modo per imparare una nuova lingua gratuitamente. L’abbonamento gratuito offre un’ampia gamma di corsi e funzionalità, sufficienti per iniziare a imparare una nuova lingua. Se si desidera utilizzare tutte le funzionalità di Duolingo, è possibile attivare la prova gratuita di Duolingo Plus.

