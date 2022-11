Xbox Game Pass: ecco i giochi di novembre

Il mese di novembre è appena iniziato e, per cominciarlo al meglio, ci ha già pensato l’Xbox Game Pass con i giochi previsti per questo periodo autunnale

La Microsoft ha dunque annunciato finalmente i giochi di novembre dell’Xbox Game Pass, dopo la “pausa” di Halloween, sia per PC che per console e cloud. Diamo dunque un rapido sguardo ai titoli che gli abbonati potranno riscattare in questi giorni facendo però attenzione a quelli che “scadranno” a breve!

Xbox Game Pass: quali sono i giochi di novembre?

A partire da oggi i giocatori potranno dunque gustarsi The Legend of Tianding (cloud, console e PC), The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC) e The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC), ma è dal 3 che le cose si faranno interessanti. A partire dal 3, infatti, si partirà con Ghost Song (cloud, console e PC) e poi arriveranno, a partire dall’8, Football Manager 2023 (cloud, console e PC) e Return to Monkey Island (cloud, console e PC). Dal 10, invece, via libera a Vampire Survivors (console), dal 15 a Pentiment (cloud, console e PC) e Somerville (console e PC).

Tra i giochi scaricabili per l’Xbox Game Pass di novembre ci sono dunque armi, skin e mappe multiplayer per Sniper Elite 5 ed altri aggiornamenti per Sea of Thieves: Return of the Damned, Halo Infinite: Winter Update e Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition. Tra i titoli “in partenza” a partire dall’8 ci saranno Football Manager 2022 (cloud, console e PC) mentre, dal 15 sia per cloud, console e PC, Art of Rally, Fae Tactics, Next Space Rebel, One Step from Eden e Supraland. Segnatevi le date!

Comunque sia, mentre aspettiamo che i download abbiano termine, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!