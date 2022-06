State of Play: primo trailer per Resident Evil 4 Remake

Mostrato finalmente nel corso dello State of Play un primo trailer per Resident Evil 4 Remake. Scopriamo i dettagli in questa news

Fan di Resident Evil, gioite: il primo trailer di Resident Evil 4 Remake è stato finalmente rilasciato. Il rifacimento del quarto capitolo della celebre saga horror si è finalmente mostrato durante la conferenza di Sony. Le scene apparse nella presentazione andata in onda, seppur ben dosate, hanno offerto un primo scorcio a luoghi e personaggi iconici del famosissimo titolo, e, per chiudere in bellezza, c’è anche già una data d’uscita ufficiale.

Resident Evil 4 Remake si mostra per la prima volta allo State of Play

Facendo seguito alle varie ondate di rumor, voci di corridoio, concept art leakate, e chi più ne ha più ne metta, finalmente, in occasione dello scorso State of Play, abbiamo potuto ammirare un primo trailer ufficiale dedicato a nientemeno che Resident Evil 4 Remake. Ricordiamo che il titolo, in sviluppo fin dal 2018, sarà un vero e proprio rifacimento di quel quarto capitolo uscito originariamente nel lontano 2005, e divenuto poi una pietra miliare del genere.

Con questo remake, Capcom ha dichiarato di voler preservare l’anima originale del titolo, confezionando altresì un survival horror all’altezza degli standard odierni. Stando a quanto abbiamo potuto vedere, il risultato per ora sembra davvero promettente e non vediamo l’ora di poter provare con mano il titolo. Non ci resta dunque che attendere maggiori informazioni in merito, le quali arriveranno con tutta probabilità nei prossimi mesi. L’uscita del gioco è fissata al momento per il 24 marzo 2023, per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

