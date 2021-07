The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, vi sveliamo la durata!

Arrivato recentemente sugli scaffali di tutto il mondo, con questo articolo vogliamo svelarvi la durata di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, quanto ci metterete a completare il titolo?

Stiamo alacremente lavorando alla nostra recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per portarvi un contenuto fresco, valido e soprattutto completo. Siamo stati colpiti dalla volontà di Nintendo di rispolverare questo grande classico in una versione rimasterizzata in HD, anche se ovviamente, come tutti voi, fremiamo dalla voglia di avere notizie sul sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nel mentre, però, rivivere questa avventura di link, originariamente uscita su Nintendo Wii, non può che renderci felici ed innalzare ancor più quella voglia di avventura zelda-like.

Quel che spesso ci si domanda, prima di acquistare giochi così importanti, è: quanto durerà la sola campagna principale? Partiamo dal presupposto che Skyward Sword HD è pieno di missioni secondarie ed opzionali, quindi se mettiamo tutto nel pentolone è difficile definire una durata totale del titolo. Certamente è molto lungo, così come ci si aspetterebbe da un’iterazione del franchise che, sebbene tutte diverse tra loro (alcune più lineari, altre meno), hanno sempre costituito un bell’impegno a livello di tempo per il completamento.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, vediamo insieme i fattori che ne influenzano la durata

Se consideriamo le sole missioni di trama principale del gioco, il vostro viaggio consterà all’incirca una quarantina di ore, forse qualcosa di meno. Se invece vi interessa completare anche tutti i compiti secondari, aspettatevi di rimanere in questo mondo per almeno 45 ore. E se, infine, siete dei completisti incalliti che vogliono ottenere ogni achievement e completare ogni quest, preparatevi a spendere ben più di 50 ore in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Il tutto dipenderà anche dal vostro stile di gioco, da quante volte morirete o quanto tempo passerete ad esplorare le varie ambientazioni.

Questi sono tutti i fattori che andranno ad influire sulla durata della vostra partita a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Vi ricordiamo che il gioco è già disponibile in esclusiva Nintendo Switch. E voi che cosa ne pensate di questa nuova iterazione del franchise di Nintendo? Ci state giocando? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!