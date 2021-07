Recensione Stellar Repair for MS SQL: ripara il tuo database con un click!

In questa recensione vi presentiamo Stellar Repair for MS SQL, un tool davvero molto utile perché permette di recuperare i dati da un database MS SQL senza sforzi. Vediamo come funziona

I database sono la base di qualsiasi sistema informatico, dai siti web fino alle grandi transazione bancaria. Lo scopo de database è quello di rendere facilmente accessibili grandi quantità di dati in modo efficiente e soprattutto sicuro. Per ottenere questi risultati i dati vengono organizzati secondo delle regole semantiche definiti in fase di progetto dal designer. Se il progettista lavora bene, in teoria l’accesso e la modifica dei dati dovrebbe essere sicura. Ma purtroppo errare è umano e a volte i database sono esposti a degli errori. Inoltre, le operazioni (qualsiasi operazione anche quelle perfettamente disegnate) sono irreversibili. Questo significa che se chi utilizza il database per errore elimina dei dati, questi sono persi per sempre. Ecco perché Stellar Repair for MS SQL può essere uno strumento utile, specialmente se ci si accorge di aver perso grandi quantità di dati importanti.

Interfaccia grafica | Recensione Stellar Repair for MS SQL

Essendo un software dedicato al mondo dei database è lecito non aspettarci l’interfaccia grafica accattivante che troviamo nei videogiochi o altri programmi per una larga platea di utenti. Infatti quella che ci troviamo davanti è un UI da programma aziendale, molto scarna ed uniforme. Nonostante tutto però, grazie alla sua semplicità, l’utilizzo è molto intuitivo.

Per certi aspetti ricordo molto l’interfaccia grafica dei moderni programmi della suite office di Microsoft, con la barra degli strumenti in alto corredata di simboli che aiutano a comprendere visivamente le funzionalità se si ha un po’ di dimestichezza con il mondo dei database. A sinistra c’è il tab di navigazione, mentre in basso c’è una finestra che permette di vedere i log e i progressi durante il ripristino ed altre informazioni utili. In ogni caso non c’è nulla di cui preoccuparsi: appena aperto il programma troverete nella pagina principale accurate istruzioni per ripristinare il vostro database MS SQL. Nella sua semplicità ed immediatezza abbiamo assolutamente apprezzato il lavoro dei graphic designer di Stellar Repair for MS SQL che sono riusciti a rendere il tutto molto intuitivo.

Esperienza d’uso | Recensione Stellar Repair for MS SQL

Prima di cominciare è necessario ricordare una cosa: bisogna chiudere il DBMS di MS SQL (di solito SSMS) e poi copiare il file .mdf in una seconda locazione nota. Di solito questi file vengono salvati nel percorso “C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA”, ma potete verificarlo cliccando sulle proprietà del database all’interno di SSMS. Inoltre non basterà chiudere la GUI di SSMS, ma dovremmo terminate brutalmente tutti i processi legati a MS SQL con la Gestione Attività. Una volta fatto potremo copiare il file. Quando aprirete Stellar Repair for MS SQL un banner vi ricorderà di farlo.

A questo punto si aprirà una seconda finestra che permette di aprire il file .mdf da ripristinare (potete sempre chiuderla e richiamarla con il pulsantone a forma di database nella bassa strumenti). Vi basterà cercarlo come un qualsiasi altro file in Esplora Risorse. Fatto questo potete cominciare la riparazione. Il tempo varia a seconda delle dimensione del database, ma è abbastanza rapido. Al termine del processo, nel tab a sinistra si aprirà il database con un logica simile a quella di SSMS. Potete quindi navigare l’albero visionando le varie tabelle e le informazioni principali. Questo è molto comodo perché potete vedere in anteprima se è stato possibile recuperare i dati persi. Inoltre fino a qui non servirà sborsare un euro! Infatti l’attivazione della licenza è richiesta solo nel momento in cui si desidera salvare il file ripristinato. Quindi potete vedere se riuscite a recuperare i dati e poi acquistarlo.

Ci sono due modalità di analisi. Una standard, più rapida e un po’ meno efficacie. Da quello che abbiamo visto è sufficiente in molti casi, come ad esempio delle rimozioni indesiderate. Tuttavia abbiamo anche una modalità “Deep” che permette una ricerca più profonda e più lenta, ma con risultati migliori.

Conclusioni

Stellar Repair for MS SQL è un ottimo software per riparare di database MS SQL. Il software è intuitivo e semplice da utilizzare, la procedura completamente guidata. Inoltre la possibilità di vedere in anteprima la tabelle e i dati ripristinati è davvero interessante e utile. Il costo parte da 349 euro, ma se teniamo conto che le informazione contenute in un database possono valere molto molto di più è un costo affrontabile. Per un professionista o una azienda che perde tutti i suoi dati di vendita o i dettagli dei fornitori si tratta di esborso più che accettabile. Potete comunque provare la versione gratuita e limitata, scaricabile dal sito ufficiale. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!