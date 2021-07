The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – pubblicato il trailer di lancio

Nintendo ha diffuso il trailer di lancio di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, che sarà presto disponibile per Nintendo Switch

Grazie al trailer di lancio, è finalmente possibile dare uno sguardo più approfondito al contenuto di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Questa versione restaurata del titolo, originariamente pubblicato nel 2011 come esclusiva per Nintendo Wii, è destinata ad approdare a breve su Nintendo Switch. La sua data di uscita è stata infatti fissata per il prossimo 16 Luglio.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ecco il trailer di lancio.

Il trailer di lancio di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ci guida attraverso alcuni passaggi della trama del gioco e ci permette di dare un primo sguardo alla versione in alta definizione di alcuni dei boss che i giocatori incontreranno all’interno del titolo. Il video mette poi in mostra alcune delle caratteristiche univoche del gameplay di questo titolo, come per esempio le sequenze di volo a cavallo del Loftwing, tramite le quali il protagonista Link può spostarsi da una località del gioco all’altra. Continuando a parlare del gameplay, qualcuno ricorderà che la versione originale di questo titolo fu, al momento della sua uscita, ampliamente criticata. Le lamentele si concentravano principalmente sull’impreciso motion control (che non poteva essere disattivato) e sulla scarsa profondità del sistema di combattimento.

Come mostrato in un trailer precedentemente pubblicato, per questa nuova versione Nintendo ha cercato di correggere il tiro, perfezionando il motion control e, allo stesso tempo, permettendo ai giocatori di disattivarlo e rendendo meno banale la dinamica dei combattimenti. Un’altra novità presente nella remaster è il salvataggio automatico, che non era presente invece nel titolo originale.

