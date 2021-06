The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: il nome della versione definitiva sarà diverso, ecco perché

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, il nome che si usa per menzionare il sequel di Breath of the Wild, è solo provvisorio

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 avrà un titolo diverso, ma Nintendo lo tiene segreto per una buona ragione. In una nuova intervista con IGN, Bill Trinen di Nintendo Treehouse ha rivelato che esiste un titolo finale per il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma al momento è tenuto segreto. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: il nome del gioco è provvisorio dato che quello definitivo potrebbe essere fonte di “spoiler”

Il vero titolo di quello che la community e la stampa specializzata si ostina a chiamare The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è ancora un mistero: “Per quanto riguarda il motivo per cui stiamo tenendo segreto il nome, dovrete solo continuare ad aspettare per sapere il motivo, ovviamente, i titoli dei giochi di Zelda sono tutti piuttosto importanti”, ha detto Trinen allo durante l’intervista a IGN. Trinen ha poi continuato:

“I titoli della serie Zelda forniscono piccoli indizi su cosa potrebbe succedere nel gioco [Breath of the Wild 2] è un nome provvisorio ed è naturale che le persone vogliano trovare un nome per riferirsi a qualcosa. Lo chiamiamo ancora il sequel di Breath of the Wild”, continua Trinen, aggiungendo che Nintendo non è preoccupata per i fan che usano il nome “Breath of the Wild sequel” come titolo non ufficiale per il gioco in arrivo.

È solo un altro dettaglio interessante che circonda uno dei giochi più affascinanti degli ultimi anni. C’è così tanto che non sappiamo sul sequel di Breath of the Wild in questo momento e, si potrebbe obiettare, abbiamo più domande che risposte sul sequel dopo il nuovo trailer rivelato ieri al Nintendo Direct per l’E3 2021.

Per chiudere la presentazione di ieri, 15 giugno, il producer di Nintendo Eiji Aonuma ha rivelato il nuovo trailer del sequel di Breath of the Wild. Nel filmato, abbiamo intravisto Link in caduta libera dai cieli sopra Hyrule, Zelda che cade in un vasto cratere e la resurrezione di quella che sembra essere la calamità Ganon. Aonuma ha aggiunto che il sequel si sta espandendo in modo specifico per comprendere i cieli sopra Hyrule, quindi c’è un ulteriore elemento di esplorazione per il gioco in arrivo. Lo stesso trailer è caratterizzato da un geniale easter egg di cui vi abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo. Infine, è stata rivelata una finestra di rilascio prevista per il 2022 per il sequel di Breath of the Wild.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.