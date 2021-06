The Legend of Zelda: Breath of The Wild, il seguito contiene una easter egg

La easter egg del nuovo trailer del seguito di The Legend of Zelda: Breath of The Wild consiste in un segreto musicale facile da decifrare

Gli indizi sono qualcosa che i fan di The Legend of Zelda: Breath of The Wild stanno cercando di continuo, e ora che abbiamo un nuovo trailer sembra che la musica suonata al contrario consista proprio in un easter egg vero e proprio. Non è che sia una novità per i fan della serie, vista la Ballata della Dea di Skyward Sword (la Ninnananna di Zelda da Ocarina of Time) e il Castello di Lorule da A Link Between Worlds (il Castello di Hyrule da A Link To The Past). Tuttavia, visto il nuovo mondo celeste apparso nel video di Eiji Aonuma, chiedersi se ci fosse lo zampino di Skyward Sword era d’obbligo.

In realtà no, tra The Legend of Zelda: Breath of The Wild e a quello stesso Skyward Sword a cui la easter egg ci riporta c’è ben poco in comune. Si tratta indubbiamente di una melodia riprodotta a rovescio, ma non di un pezzo significativo a livello di lore. Nello specifico, parliamo solo del tema del precedente Zelda e niente più. Non si tratta nemmeno di quel tema nella sua interezza, ma di alcuni passaggi che comunque combaciano a quanto si è sentito nel trailer. Lo dice la stessa Aitaikimochi su Twitter nelle risposte al suo stesso tweet. Abbiamo riportato il post qui sotto.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 trailer music is absolute genius- if you play it backwards, it has the melody and notes from the original BOTW main theme! I put the video backwards so you can hear it. SO COOL!! #E32021 pic.twitter.com/IJFxzlOxR7 — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) June 15, 2021

I brividi di un audio riprodotto alla rovescia però non sono nulla in confronto alla povertà di informazioni rilasciate. Da un lato sappiamo che il gioco, se non altro, arriverà l’anno prossimo. Dall’altro, però, sappiamo di non sapere: Bill Trinen di Nintendo ha detto che sapremo il titolo completo solo una volta resi noti i dettagli di gameplay che avremmo altrimenti rischiato di vedere “spoilerati”. Se volete tirare le somme su questa fenomenale E3 2021 per quanto riguarda la Grande N, vi lasciamo al nostro recap dell’ultimo Nintendo Direct, con tutti gli annunci che ne derivano.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa piccola sorpresa? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.