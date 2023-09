XDefiant: rinviata la data d’uscita?

La data d’uscita di XDefiant, lo sparatutto di Ubisoft potrebbe essere rinviata. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Ubisoft aveva inizialmente fissato la data di uscita del suo atteso sparatutto multigiocatore, XDefiant, per l’estate. Tuttavia, un imprevisto negli intricati processi di certificazione con le console PlayStation e Xbox ha causato un leggero ritardo. Mark Rubin, il produttore esecutivo del gioco, ha recentemente fornito alcune importanti informazioni sull’andamento del progetto.

Rubin ha spiegato che XDefiant è stato respinto durante il processo di certificazione a causa di bug di conformità, che coinvolgono aspetti fondamentali come il corretto funzionamento dei Trofei e degli Achievements. Questi bug devono essere risolti prima che il gioco possa essere ufficialmente lanciato. Per affrontare questa situazione, il team di sviluppo sta lavorando intensamente per correggere i problemi e preparare una nuova presentazione per la certificazione delle piattaforme.

XDefiant: data d’uscita e dettagli sul rinvio

XDefiant sarà nuovamente sottoposto al vaglio dei titolari delle console, il che potrebbe avvenire entro le prossime due settimane. A seconda dei risultati ottenuti questa volta, il gioco potrebbe vedere la luce tra la metà di settembre e la metà di ottobre. Ciò che distingue XDefiant è l’approccio di Ubisoft, che ha scelto di coinvolgere attivamente i giocatori nel processo di sviluppo. Questo ha comportato una mancanza di una data di lancio certa, poiché il gioco è stato reso disponibile in anteprima per raccogliere feedback e miglioramenti.

Al momento del lancio, XDefiant sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC, mentre le versioni per PS4 e Xbox One sono in fase di sviluppo, ma non è stata comunicata una data di uscita precisa per queste piattaforme.