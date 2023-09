Honor 90 Lite: in offerta da Unieuro

Honor 90 Lite è il protagonista della nuova offerta Unieuro scopriamo perché si tratta di un vero e proprio affare a questo prezzo

Arriva una nuova serie di promozioni da Unieuro che questa volta propone in offerta il recente Honor 90 Lite. Grazie ad un buono sconto sul prezzo di listino, Honor 90 Lite sarà vostro a soli 279,00€ (invece di 299,00€). Scopriamo perché potrebbe fare proprio al caso vostro.

Honor 90 Lite: caratteristiche principali del dispositivo in offerta da Unieuro

Un device versatile e un compagno di viaggio ideale per chi vuole catturare ogni attimo e condividere le proprie emozioni, grazie a un incredibile sistema di fotocamere, un display e una serie di funzionalità innovative in grado di offrire un’esperienza d’uso ad alto livello. HONOR 90 Lite è dotato di una Main Camera posteriore da 100MP con apertura f/1.9, una Wide & Depth Camera da 5MP e una Macro Camera da 2MP per catturare paesaggi ma anche primi piani, con alti livelli di dettaglio e chiarezza. Per gli amanti dei selfie, la fotocamera frontale da 16MP offre autoritratti accattivanti con tratti definiti e colori migliorati.

Inoltre, il display senza bordi da 6,7 pollici è dotato di una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90 Hz, per offrire agli utenti un’esperienza visiva estremamente fluida. Il display possiede inoltre la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e, come HONOR 90, supporta una serie di soluzioni per il benessere degli occhi incentrate sull’uomo, tra cui Dynamic Dimming e Circadian Night Display. HONOR 90 Lite è potenziato dal sistema 5G MediaTek Dimensity 6020 e da una batteria da 4500mAh. Inoltre, è dotato di HONOR RAM Turbo (8GB+5GB), una tecnologia HONOR che sposta una parte della memoria flash nella RAM, il che significa che 8GB di RAM possono essere portati a 13GB di RAM.

Conclusioni

Honor 90 Lite è ora disponibile da Unieuro a soli 279,00€; per acquistarlo potete seguire questo link. Vi ricordiamo che la promozione è valida fino a esaurimento scorte. Dunque non resta che affrettarsi per poter mettere le mani su questo piccolo gioiellino targato Honor.