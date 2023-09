Loki 2: Jonathan Majors comparirà in metà degli episodi

Jonathan Majors sarà presente in almeno la metà degli episodi della stagione 2 di Loki, come confermato dai produttori

Nonostante i problemi giudiziari che hanno travolto Jonathan Majors negli ultimi mesi, i Marvel Studios non hanno nascosto la presenza di Kang il Conquistatore nel marketing della seconda stagione di Loki. Con la vicenda giudiziaria ancora in corso per Jonathan Majors, che dovrà presentarsi nuovamente in tribunale il 15 settembre per difendersi dalle accuse di aggressione e violenza domestica, emergono nuovi dettagli sulla presenza del suo personaggio, Kang il Conquistatore, all’interno della stagione 2 di Loki. A quanto pare si tratta di una presenza importante: Jonathan Majors comparirà in almeno la metà degli episodi della nuova stagione.

Jonathan Majors in Loki 2: una importante presenza, nonostante i guai giudiziari

Majors è stato arrestato a Manhattan il 25 marzo dopo le accuse dell’ex compagna Grace Jabbari, arrivata in ospedale con evidenti lesioni alla testa e al collo. L’attore si è sempre dichiarato innocente e l’accusa di strangolamento è stata dismessa, ma nel frattempo è stato scaricato dalla sua agenzia di management e dal suo ufficio stampa, oltre ad aver perso accordi commerciali e parti i numerosi film.

La seconda stagione riprenderà esattamente dal finale shock della prima quando Loki si è ritrovato in una versione alterata della Time Variance Authority (TVA), ora apparentemente controllata da una variante di Kang il Conquistatore. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki si trova a dover navigare in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca della sua variante femminile Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso. Loki 2 debutterà su Diseny+ il 6 ottobre. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le novità in tema di film e serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.