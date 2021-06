Xbox Design Lab ritornerà su Xbox Series X/S

Microsoft ha confermato il ritorno del programma Xbox Design Lab, che tornerà a breve per permettere di personalizzare i controller di Xbox Series X/S

Microsoft si appresta a riabbracciare a breve il suo servizio Xbox Design Lab, che consente ai vari giocatori di creare e personalizzare i propri controller, stavolta quelli legati a Xbox Series X/S. L’iniziativa fu lanciata in origine nel 2016, all’epoca della precedente generazione di console del colosso di Redmond, per poi essere messo in pausa del 2020 per dei non meglio precisati motivi di update, che sembrano essere giunti finalmente al loro completamento.

Xbox Design Lab torna su Xbox Series X/S

Il processo di aggiornamento è terminato ufficialmente in data di oggi, ed ha pertanto visto il ritorno in attività del programma: adesso i giocatori saranno in grado di dare vita alle proprie versioni personalizzate dei controller di Xbox Series X e Xbox Series S. Il servizio offre 18 colori tra cui scegliere, incluse tre nuove tonalità aggiunte per celebrare i nuovi hardware da gioco: parliamo di Shock Blue, Electric Volt e Pulse Red.

I player potranno decidere in autonomia anche il design del corpo e del retro del pad, oltre ai pulsanti dorsali, ai grilletti, al D-pad, agli stick analogici, i tasti frontali e bottoni View, Menu e Share. In aggiunta, ciascun controller potrà essere personalizzato con l’incisione della gamertag del giocatore, oppure con un messaggio unico composto da un massimo di 16 caratteri. La maggior parte dei colori presenti, inoltre, sono realizzati utilizzando il 30% di materiale riciclato, come confermato da James Hunter, senior director of strategy and business, all’interno di un post pubblicato sul blog Xbox Wire. I pad potranno essere personalizzati ed ordinati direttamente tramite il sito dell’iniziativa.

