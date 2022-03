WWE 2K22: nuovo trailer per 2K Showcase e MyRISE

Dopo un anno di pausa, a breve arriverà l’uscita dell’atteso WWE 2K22: mentre aspettiamo il giorno fatidico, è stato recentemente pubblicato un nuovo trailer sulle modalità 2K Showcase e MyRISE. Vediamo quindi insieme che cosa ci sarà da aspettarsi

Gli occhi dei fan, in questo momento, sono puntati su Visual Concepts e 2K. Dopo il fallimento avvenuto infatti con il lancio di WWE 2K20, la serie sta per tornare a breve con un nuovo capitolo, e tutti quanti speriamo che ci sia un miglioramento generale. In generale, si spera che la pausa presa nel 2020 (a causa delle nuove problematiche dettate dalla pandemia) sia diventata anche un’opportunità per dedicare più tempo al nuovo WWE 2K22 e renderlo un prodotto più solido. Bando alle ciance però, tutto ciò lo potremo sapere solo a partire dall’11 marzo: nell’attesa, 2K ha pubblicato recentemente un nuovo trailer di WWE 2K22 con tante interessanti informazioni sulle varie modalità di gioco.

WWE 2K22: il trailer è incentrato sullo Showcase e su MyRISE

Il trailer in questione si concentra su due dei capisaldi dell’esperienza di WWE 2K: Showcase e MyRISE. Nello Showcase, come già sapevamo, potremo vivere una splendida narrazione della Superstar Rey Mysterio e dei suoi 20 anni di carriera in WWE. I giocatori affrontano avversari leggendari come Eddie Guerrero, The Undertaker e Shawn Michaels, così come Superstar attuali, tra cui The Miz e Dolph Ziggler. A un gameplay frenetico si alterneranno filmati storici dal vivo, utilizzando la nuova tecnologia Slingshot di 2K.

In MyRISE invece, i giocatori l’opportunità di vivere la carriera di una Superstar WWE, dagli umili inizi di un Rookie al WWE Performance Center alla sfida di diventare una Superstar, fino ad essere immortalati come Leggende WWE. Con storyline uniche per la divisione maschile e femminile disponibili, i giocatori incontreranno diverse Superstar e Leggende WWE mentre intraprenderanno questo viaggio.

