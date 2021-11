WWE 2K22: il nuovo trailer si focalizza sulle novità del gameplay e sui controlli

2K Sports ha rilasciato un trailer di gameplay per WWE 2K22, nel filmato sono sotto la lente d’ingrandimento tanti nuovi aspetti del titolo

Visual Concepts e 2K Sports hanno promesso maggiori dettagli su WWE 2K22 entro gennaio 2022, ma poiché la community non vedeva l’ora, è stato rilasciato un nuovo trailer, che esalta alcune delle caratteristiche principali del gameplay del nuovo titolo a base di wrestling. La presentazione generale e la qualità visiva migliorate sono in mostra e tutto sembra decisamente un passo avanti netto rispetto al capitolo precedente della saga. Vi basta un clic sul player che vedete qui in basso per godervi lo spettacolo.

WWE 2K22: rifatevi gli occhi con l’ultimo trailer di gameplay

Insieme al gameplay riprogettato, WWE 2K22, come potete vedere nel trailer, presenterà nuovi controlli con attacchi leggeri e pesanti, inversioni e molto altro ancora. Il nuovo 2K Showcase si concentra anche su Rey Mysterio, la leggenda della lucha libre, mentre torna la modalità MyGM. C’è anche una nuova modalità, MyFaction, che vedrà i giocatori creare la propria fazione dominante mentre MyRise si concentra su una nuova storia da Recluta a Superstar per i personaggi di MyPlayer.

Ma forse la novità più grande è il ritorno della Modalità Universo che consente ai giocatori di personalizzare i diversi marchi, carte partita, partite e molto altro. La Creation Suite non mancherà con molte opzioni per creare la propria Superstar personalizzata. Le piattaforme di WWE 2K22 non sono state confermate ma Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 sembrano un dato di fatto. Vi ricordiamo che il titolo verrà lanciato a marzo 2022. Ora che avete visto questo trailer che vedete qui in alto il gioco vi ha incuriosito e vorreste vederne qualche altro stralcio? Allora vi consigliamo di dare un’occhiata a questo articolo.

Qualche tempo fa il giornalista Brian Mazique ha affermato in una live YouTube di aver parlato con persone che avevano familiarità con lo sviluppo del gioco, che lo hanno informato che le cose sembravano promettenti al riguardo:

Ho effettivamente parlato con persone che hanno una buona conoscenza del gioco e capiscono cosa sta succedendo dal punto di vista dello sviluppo, e quello che mi è stato detto sul gameplay a questo punto è che è fantastico. Questa è in realtà la parola che è stata usata per l’ultima build. Le persone che stavano giocando all’ultima build hanno detto che il gameplay è fantastico.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.