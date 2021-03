Wreckfest: l’upgrade PS5 sarà a pagamento

Pare che non tutti gli aggiornamenti dei giochi per PS5 saranno accessibili gratuitamente: in questo caso l’upgrade di Wreckfest sarà accessibile solo tramite pagamento

Wreckfest, il popolare racing game sviluppato da Bugbear Entertainment e pubblicato da THQ Nordic, sta per ricevere anch’esso il suo aggiornamento per la next gen. A quanto pare però, non è tutto oro quel che luccica: gli utenti PS5, per accedere all’upgrade di Wreckfest, dovranno acquistarlo. Ciò accade dopo che il gioco ha ottenuto un aggiornamento gratuito per Xbox Series X, grazie al quale son stati implementati la risoluzione in 4K e i 60 FPS per la next gen targata Microsoft. L’aggiornamento però non sarà lo stesso, e non si sa se verrà riservato lo stesso upgrade anche per gli utenti Xbox.

Quali novità porterà l’upgrade di Wreckfest per PS5?

L’aggiornamento implementerà innanzitutto, come per la controparte Xbox, la risoluzione in 4K insieme ai 60 FPS per un’esperienza visiva migliorata. Altre novità sul lato tecnico sono le seguenti: verrà implementata la compatibilità con il feedback aptico del controller PS5, così come verrà aggiunta ulteriore vegetazione insieme ad effetti di illuminazione migliorati e effetti visivi aggiuntivi per le tracce degli pneumatici. L’aggiornamento sarà accessibile alla modica cifra di 10$ (nessuna indicazione per il mercato europeo ancora); in alternativa, si può anche decidere di comprare un’ulteriore (o una nuova) copia del gioco per 30€.

L’upgrade sarà disponibile a partire dal 1 giugno. Per quanto rendere un upgrade accessibile a pagamento possa far storcere il naso ad alcuni appassionati, c’è anche da prendere in considerazione il fatto che dietro ad aggiornamenti del genere vi è il lavoro di un team di sviluppo, e che in qualche modo gli sviluppatori devono guadagnare dal proprio lavoro. Detto ciò, Wreckfest è disponibile ad oggi per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, oltre ad essere presente sul Game Pass.

Se volete rimanere aggiornati su Wreckfest e sul mondo videoludico in generale, restate sintonizzati su tuttoteK. Se invece volete comprare giochi a prezzi scontatissimi, fatelo tramite il nostro link a Instant Gaming.