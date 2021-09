ID-COOLING annuncia i dissipatori CPU SE-226-XT

ID-COOLING ha annunciato oggi i dissipatori ad aria per CPU SE-226-XT ARGB e SE-226-XT BLACK. Entrambi i dissipatori includono lo stesso dissipatore di calore con 6 heatpipe e base in rame. L’unica differenza tra le due versioni è solamente estetica e sta nella ventola ARGB da 120 mm e una più classica ventola nera, che sono utilizzate rispettivamente sulla versione ARGB / BLACK

La serie ID COOLING dissipatori cpu SE-226-XT è progettata per raffreddare quei processori con un TDP fino a 250 W. Entrambi i modelli sono costruiti con un solido dissipatore di calore appositamente progettato con compatibilità RAM al 100%, ciò significa che il dissipatore non andrà mai ad intralciare lo slot dedicato alle RAM, qualsiasi dimensione esse abbiano.

Per la versione ID COOLING dissipatori cpu SE-226-XT ARGB, la ventola da 120x120x25mm inclusa è costruita con 2 cuscinetti a sfera e ha 8 ammortizzatori in gomma su tutti gli angoli di entrambi i lati, funziona da 800 a 2000 giri/min con supporto PWM e spinge 56,6 CFM di aria alla massima velocità ( Piedi cubi al minuto, equivalente di 1,602 metri cubi d’aria al minuto, ndr) il livello di rumore misurato va da 16,2 a 31,5 dB.

Per SE-226-XT BLACK il rivestimento nero viene applicato per chi preferisce un aspetto “low profile” senza troppe lucine in giro per il Case. La ventola standard da 120x120x25mm inclusa ha 8 ammortizzatori in gomma su tutti gli angoli di entrambi i lati, funziona da 700 a 1800 giri/min (qualcosa in meno rispetto alla versione ARGB) con supporto PWM mentre spinge aria a 76,16 CFM alla massima velocità (più aria rispetto alla versione ARGB), il livello di rumore misurato da 15,2 a 35,2 dB.

È incluso un set di clip per ventola aggiuntivo per una configurazione push-pull. Il cavo splitter ARGB 1-4 e un controller via cavo sono inclusi nell’edizione ARGB.

La pasta termica in bundle è denominata ID-TG25, che ha una conduttività termica di 10,5 W/m-K. Con un set di staffe di montaggio in metallo, SE-226-XT è compatibile con tutti i socket CPU tradizionali, inclusi Intel LGA2066/2011/1700/1200/115X e AMD AM4.

