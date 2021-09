Xbox: funzioni next-gen in arrivo anche per i vecchi controller

Anche i vecchi controller di Xbox potranno godere presto delle funzioni next-gen viste sui pad di Series X ed S; il testing è già partito

Alla stesura di questo articolo, gli insider di Xbox (ovvero i beta tester dell’omonimo programma, da non confondersi con insider veri e propri) possono godere di un nuovo aggiornamento al firmware per i loro controller, che implementerà in essi le feature delle loro controparti next-gen. In altre parole, dunque, tutti i controller per Xbox One con supporto a Bluetooth, quelli adattivi e (ovviamente) le versioni Elite potranno essere messi al pari dei controller per Series X e Series S. C’è molto di cui parlare, ed Xbox Wire ha descritto nel dettaglio le nuove funzioni in arrivo.

I controller classici di Xbox e le loro imminenti funzioni next-gen

Citando testualmente quanto riportato da Xbox Wire, questi controller ora supportano nuove funzioni come Bluetooth Low Energy, che migliora la compatibilità tra dispositivi e permette una migliore sincronizzazione. Si potrà dunque giocare in wireless sui PC con Windows 10, su iOS dalla versione 15 in su, e su dispositivi Android. Questo apre la strada al gioco in remoto dalla console o sul cloud con Xbox Game Pass Ultimate anche lontani dalla console. Dopo aver installato l’aggiornamento, i controller ricorderanno sia il dispositivo bluetooth associato che la console stessa. Il cambio avviene toccando due volte il pulsante di abbinamento.

Con questo aggiornamento al firmware, inoltre, è possibile usufruire del DLI. L’acronimo, che sta per Dynamic Latency Input, permette di ridurre drasticamente l’input lag. Queste nuove feature saranno disponibili per i controller con supporto Bluetooth, controller adattivi e controller Elite. L’aggiornamento al firmware è disponibile da oggi per i già citati tester, e nelle settimane a seguire sarà disponibile per gli iscritti al “volo” (il termine usato anche per i test di Halo Infinite, legato a doppio filo con la console).

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo aggiornamento per i controller, per caso siete tra i fortunati che lo hanno provato in anteprima?