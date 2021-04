World of Warships: annunciato il crossover con Godzilla vs Kong

Novità per tutti gli appassionati delle simulazioni navali. Wargaming annuncia il crossover tra World of Warships e il film Godzilla vs Kong

Se siete amanti degli scontri navali, allora di sicuro conoscerete World of Warships. Il celebre simulatore di battaglie navali è presente su PC e molte altre piattaforme. L’MMO permette di affrontare epiche battaglie, in modalità online, con altri giocatori. Ciò che caratterizza il titolo è la grande collezione di navi storicamente accurate disponibili e il fatto di essere, per questo, un punto di riferimento per tutti gli appassionati di storia navale. Oggi World of Warships si aggiorna introducendo l’epico scontro Godzilla vs Kong.

L’evento Godzilla vs Kong arriva anche su World of Warships

La collaborazione tra Wargaming, Legendary Entertainment e Toho Co, Ltd trasporta la battaglia eterna tra Godzilla vs Kong sulle piattaforme di World of Warships e World of Warships: Legends. In occasione dell’uscita del film nelle sale e nelle piattaforme di streaming, i giocatori potranno avere navi e item esclusivi per immergersi ancora di più nell’atmosfera del film. Gli iconici giganti saranno disponibili come comandanti giocabili. Nell’evento che inizierà nel mese di maggio, verranno rese disponibili nel gioco mimetiche, toppe, bandiere e molto altro ancora.

Gli schieramenti vedranno, da una parte il Team Godzilla, che sarà rappresentato dalla corazzata giapponese Amagi, dall’altra la USS North Carolina a rappresentare il Team Kong arancione. Inoltre, i giocatori console che sceglieranno Godzilla otterranno una corazzata speciale chiamata Heat Ray. Quelli che sceglieranno King Kong avranno la corazzata Primal. Il Publishing Producer di Wargaming, Aleksandr Nikolaev, ha riferito la volontà dell’azienda nel ricercare sempre contenuti nuovi e coinvolgenti per i fan. A questo proposito, questa è stata l’occasione migliore per rendere i giocatori partecipi di questo epico e storico scontro.

E voi, da quale parte vi schierate? Fatecelo sapere nei commenti.