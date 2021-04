Oddworld: Soulstorm, confermato l’upgrade da PS4 a PS5

Il secondo capitolo del reboot della famosissima saga videoludica, Oddworld: Soulstorm, verrà lanciato con la possibilità di effettuare l’upgrade da PS4 a PS5

Pare che Oddworld Inhabitants e Microids, allo stesso tempo sviluppatori e publisher della saga di Oddworld, stiano dando le ultime importanti notizie prima del rilascio del nuovo capitolo. Dopo il rilancio della saga avvenuto con l’uscita di Oddworld: New’n’Tasty! nel 2014, sembra che il team di sviluppo sia convinto a portare avanti il proprio progetto: vedremo quindi se questo secondo capitolo sarà capace di rispettare le aspettative del fandom. Nell’attesa, ecco una buona notizia: come per la maggior parte dei titoli cross gen di questo periodo, anche con Oddworld: Soulstorm sarà possibile di effettuare un upgrade del gioco da PS4 a PS5.

L’upgrade di Oddworld: Soulstorm da PS4 a PS5 sarà a pagamento?

Rispondiamo subito a questa domanda: l’upgrade da PS4 a PS5 di Oddworld Soulstorm sarà completamente gratuito, come per la maggior parte (non tutti sfortunatamente) dei titoli cross gen in uscita in questo periodo. In generale, chiunque abbia accesso a una copia del gioco su PS4 potrà ottenere gratuitamente la versione PS5. Il gioco sarà inoltre riscattabile fin dal lancio sul PS Plus per gli utenti PS5 per tutto il mese d’aprile: proprio per questo motivo, invece, non sarà possibile per gli utenti PS5 avere una copia gratuita anche per PS4.

Oddworld: Soulstorm verrà rilasciato il 6 aprile (fra tre giorni) per PS4, PS5 e PC. Mentre su PS4 girerà con tutta probabilità a una risoluzione di 1080p a 30 FPS, pare che la versione PS5 girerà invece a 1440p per un frame rate di 60 fotogrammi al secondo. Per vedere invece come sarà su PC, bisognerà controllare i requisiti di sistema.

Per rimanere aggiornati sul mondo di Oddworld e su tutte le più importanti notizie del settore videoludico in generale, restate sintonizzati su tuttoteK. Se invece volete comprare giochi a prezzi scontatissimi, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.