Luka Zunic riceverà il Premio Prospettiva 2021

Luka Zunic, co-protagonista di Non odiare, riceverà il Premio Prospettiva 2021 dello ShorTS International Film Festival

Luka Zunic, il giovane co-protagonista di Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco nel film di Mauro Mancini intitolato Non odiare, sarà premiato con il Premio Prospettiva 2021 dello ShorTS International Film Festival nella storica manifestazione cinematografica triestina in programma nel capoluogo giuliano e online dal 2 al 10 luglio 2021.

Un riconoscimento che il Festival dedica da dodici anni ai talenti emergenti del cinema italiano e che rappresenta una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti che ogni anno la manifestazione del capoluogo giuliano individua: attraverso questo riconoscimento, anche nel 2021 ShorTS accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano. Scommessa che, nel corso del tempo, è stata confermata dalla carriera dei diversi premiati con questo riconoscimento, tra i quali il Festival annovera Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Francesco Di Napoli e Giulio Pranno.

Nella pellicola, l’attore interpreta il complesso e intenso ruolo di un adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale. Per questa interpretazione, a Venezia 77 Luka Zunic si è aggiudicato il premio NuovoImaie Talent Award 2020.

Nato e cresciuto a Riva del Garda, in Trentino, e giovanissimo come il personaggio che interpreta, Luka Zunic ha dimostrato di essere un attore di grande talento istintivo, riuscendo a imporsi nei provini con un’interpretazione in cui sono trapelate la rabbia nervosa e una fragilità trattenuta, caratteristiche che hanno immediatamente conquistato il regista Mauro Mancini, che ha così commentato:

L’interpretazione di Luka, al suo primo ruolo da co-protagonista, è stata una scommessa che abbiamo vinto insieme. Lavorando fianco a fianco giornalmente dopo lunghissima preparazione in cui non abbiamo lasciato nulla al caso, concentrandoci su ogni aspetto e sfumatura del suo personaggio.

Il condirettore di ShorTS IFF, Maurizio di Rienzo, inquadra la scelta del Festival triestino:

Sguardo, linguaggio fisico, consapevole smarrimento e orfana ribellione sono i punti cardinali della notevole interpretazione di Zunic, diciannovenne evidentemente precoce nel sapere già dosare espressioni e silenzi. Luka ha credibile sensibilità e duttile naturalezza. Ha davvero… prospettive davanti a sé.

Non odiare: trama e dettagli del film con protagonista il vincitore del Premio Prospettiva 2021, Luka Zunic

Girato anche a Trieste e distribuito in Italia da Notorious Pictures, Non odiare narra la storia di Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica che, trovandosi a soccorrere un uomo ferito in un incidente stradale, ne nota sul petto il tatuaggio di un simbolo nazista e decide così di abbandonarlo al suo destino. Pochi giorni dopo, preso da sensi di colpa, decide di rintracciare la sua famiglia, composta dalla figlia maggiore Marica (Sara Serraiocco), dall’adolescente Marcello (Luka Zunic) che mostra le stesse inclinazioni razziste del padre, e dal piccolo Paolo (Lorenzo Buonora).

Il film, prodotto da Mario Mazzarotto, è una coproduzione Italia/Polonia: Movimento film e Agresywna banda, con Rai Cinema, in associazione con Notorious Pictures, ed è stato realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema, Polish Film Institute e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Non odiare, inoltre, ha ricevuto tre candidature ai premi David di Donatello 2021: quella per il miglior regista esordiente a Mauro Mancini; quella per il miglior compositore a Pivio & Aldo de Scalzi; e quello per la miglior canzone originale (“Miles Away” di Pivio & Aldo De Scalzi, testi e interpretazione di Ginevra Nervi).